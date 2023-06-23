Амбітний план: Україна планує збільшити виробництво зернових та олійних до 150 млн тонн за 10 років

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький презентував Стратегію розвитку агропромислового комплексу на наступні десять років на міжнародній Конференції з питань відновлення України, що відбулася в Лондоні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що представлений документ передбачає повну вертикальну інтеграцію, локалізацію та імпортозаміщення українського агросектору.

"Стратегія розвитку агропромислового комплексу України передбачає повну вертикальну інтеграцію із забезпеченням виробництва необхідних матеріально-технічних ресурсів і засобів виробництва. Також зростання виробництва зернових та олійних до 150 млн тонн за 10 років, нарощування внутрішньої переробки та виробництва продукції тваринництва та садівництва", - зауважив Висоцький.

За його словами, загальний інвестиційний портфель складає 57 млрд доларів.

Також в Стратегії закладено відновлення зрошення для сільськогосподарських земель, що постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Крім того, в МінАПК планують поступово замістити імпортні харчові продукти на внутрішньому ринку.

Також в Стратегії передбачено розвиток зеленої енергетики - повна переробка вторинних відходів і вироблення до 10 млрд м3 біометану.

За попередніми прогнозами, цього року врожай зернових та зернобобових культур становитиме 45 млн тонн, з яких — понад 16,5 млн тонн пшениці.

Такий самий показник щодо врожаю пшениці в Україні у своєму першому агропрогнозі для нового маркетингового сезону 23/24 заклало і Міністерство сільського господарства США. Там прогнозують, що у 2023 році в порівнянні з попереднім виробництво пшениці зменшиться на 21%, переважно через війну з Росією. На тлі нижчих виробництва, відповідно, очікується і падіння експорту з України.

При цьому в Мінагрополітики вказують на ймовірну втрату Україною декількох мільйонів тонн врожаю на територіях Херсонщини, які були затоплені водами після підриву дамби ГЕС.

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