Приготувати борщ в Україні стає дедалі дорожче: як змінилася вартість української страви

Індекс вартості приготування традиційного українського борщу протягом першого кварталу 2023 року зріс на 21% — до 185 грн.

Про це свідчать розрахунки Всеукраїнського сервісу доставки продуктів Zakaz.ua, фахівці якого проаналізували зростання цін на продукти у столичних супермаркетах.

Загальна вартість продуктів

Аналітики зазначають, що приготувати борщ в Україні стає дедалі дорожче. Майже всі інгредієнти української національної страви, крім буряка, зросли у ціні.

Буряк подешевшав на 43% та коштує на прилавках магазинів станом на 24 квітня 2023 року близько 7 грн за кілограм, тоді як у січні ціна становила 10 грн/кг.

Також не змінились ціни на томатну пасту та соняшникову олію, цінники тримаються на рівні з січневими. Своєю чергою, картопля у середньому подорожчала на 7%, морква — на 35%, а сметана — на 3%. Найбільше підскочила ціна на капусту — на 48%, кілограм білокачанної нині вартує в середньому 24 грн/кг.

Водночас найдорожчим продуктом серед усіх складників борщового набору є м’ясо. У квітні в порівнянні з ціною у січні вартість свинини зросла на 19%. Наприклад, охолоджена лопатка на кістці коштує близько 189 грн/кг, а свина лопатка без кістки вартує в середньому 206 грн/кг.

Також українців неприємно вразило значне зростання цін на цибулю, яка у роздрібному сегменті протягом останніх двох місяців різко подорожчала майже удвічі. Наразі ціна ріпчастої в супермаркетах коливається від 49 до 69 грн за кілограм.

Собівартість приготування страви на сім’ю

Аналітики сервісу підрахували, скільки наразі в середньому коштує приготувати каструлю борщу на сім’ю вдома. Для визначення собівартості за основу було взято найбільш класичний полтавський рецепт страви з розрахунком на 3,5 - 4 літри.

У квітні 2023 року страва, приготована за традиційним рецептом, коштуватиме 185 грн. Порівняно з січнем 2023 року, коли борщ обходився у 153,5 грн, ціна зросла більше ніж на 20%.

Найдорожчим інгредієнтом борщового набору є м'ясо, яке додає страві третину вартості. Без м'яса страва нині коштує близько 71 грн, тоді як у січні собівартість була 61 грн. Ціна зросла на 10 грн. Також варто зазначити, що ця ціна відрізняється від довоєнної, адже у лютому пісний борщ коштував 47,2 грн.

ДОВІДКА:

Індекс борщу — середня сума вартості, в яку обійдеться приготування страви за класичним рецептом. Розраховується за аналогією з міжнародним індексом БігМаку. Простіше кажучи, це умовний індикатор вартості продуктового кошику в супермаркетах. Борщ — одна з найпростіших і традиційних страв для середньостатистичної української сім'ї. За вартістю каструлі борщу можна відстежити, як змінюються ціни на базові продукти в країні.

Джерело фото: ua.depositphotos.com