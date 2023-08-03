В Украине очередной обвал цен на томаты: какая стоимость

С начала текущей недели в Украине снизились отпускные цены на томаты. Сейчас украинские тепличные комбинаты предлагают помидоры в пределах 20-32 грн/кг ($0,55-0,88/кг), что в среднем на 30% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Основной причиной снижения цен стало массовое поступление на рынок помидоров из открытого грунта. Несмотря на то, что сезон почвенного томата только начался, производители сообщают о высокой урожайности этой продукции.

Как отмечается, на фоне достаточно сдержанного спроса, конкуренция среди производителей томатов усиливается с каждым днем, что тоже способствует снижению цен.

Аналитики добавляют, что на сегодняшний день тепличный помидор в Украине уже поступает в продажу в среднем на 34% дешевле, чем в начале августа 2022 года.

При этом ключевые игроки рынка уверены, что темпы понижения цен на тепличные томаты будут ускоряться с ростом предложения этой продукции с открытого грунта.

Какие еще овощи дешевеют

Отметим, на этой неделе отпускные цены на репчатый лук нового урожая в Украине опустились ниже уровня прошлого года. Стоимость этой продукции составляет 12-18 грн/кг.

Украинские фермеры вынуждены и дальше снижать отпускные цены и на морковь. Этому способствует рост предложения этих корнеплодов на рынке и низкий спрос. На сегодняшний день морковь поступает в продажу не дороже 15-20 грн/кг ($0,41-0,55/кг).

Также на украинском рынке сохраняется тенденция снижения цен на огурцы. Сейчас украинские тепличные комбинаты предлагают к продаже огурец по 10-20 грн/кг.

Кроме того, аналитики проекта EastFruit сообщали, что рост предложения и невысокий спрос белокочанной капусты в Украине привел к очередному снижению цен. Сейчас цена на капусту уже упала значительно ниже уровня 2022 года и составляет 12-16 грн/кг ($0,33-0,44/кг).