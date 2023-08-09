В Украине падают цены на арбузы: какая стоимость

Цены на арбузы в Украине продолжают снижаться. Сейчас стоимость этих бахчевых уже упала ниже уровня 2022 года.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

В настоящее время цена на арбуз из местных хозяйств уже опустилась до 10-17 грн/кг ($0,02-0,03 /кг), что в среднем на 24% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Аналитики отмечают, что на сегодняшний день отпускные цены на арбуз в Украине уже в среднем на 24% ниже, чем в первой декаде августа 2022 года. При этом сами производители не исключают возможности дальнейшего ценового спада в этом сегменте, поскольку ежедневно растет предложение не только местного, но и импортного арбуза, спрос же при этом оценивается как невысокий.

Почему падают цены на арбузы

Как отмечается, реализовывать арбуз по более низким ценам украинские производители вынуждены даже в условиях сокращения производства этой продукции в стране.

Меньше выращивать бахчевых стали из-за того, что часть Херсонской области находится под временной оккупацией. Кроме того, в этом сезоне из-за подрыва Каховской ГЭС часть насаждений арбузов (Николаевская область) была смыта.

Также негативную ценовую динамику в этом сегменте производители объясняют резким увеличением предложения арбузов на рынке. В жаркую погоду темпы созревания этих бахчевых в полях существенно ускорились. При этом наблюдающаяся в южных областях засуха негативно сказывается на качестве арбузов, что также усиливает темпы снижения цен в этом сегменте.

Напомним, также в Украине в разгар сезона стремительно дешевеют яблоки ранних сортов. По состоянию на 27 июля, яблоки нового урожая продавали по 17-24 грн/кг, что в среднем на 26% меньше, чем к концу предыдущей рабочей недели.

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