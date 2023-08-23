Сезон у розпалі: скільки тонн кавунів та динь вже зібрали в Україні

Українські аграрії вже зібрали 38 тисяч тонн кавунів. Найбільше виробництво та найвища врожайність баштанних станом на серпень на Вінниччині.

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що в Україні триває збір баштанних культур.

"Станом на середину серпня аграрії зібрали 50,4 тис.тонн, з яких кавунів 38 тис. тонн та динь - 12,4 тис. тонн. Це 20,7 % від прогнозованого врожаю", - підкреслили в МінАПК.

У відомстві зауважили, що наразі площа, з якої вже зібрано баштанні культури, становить 6,2 тис. га, а середня врожайність з гектару - 81,5 ц.

"Найбільше виробництво та найвища врожайність баштанних станом на серпень на Вінниччині. В області вже зібрано 12,6 тис. тонн з врожайністю 140 ц/га", - наголосили в МінАПК.

Там додали, що серед лідерів зі збору площ кавунів Одещина – 1,3 тис. га, Полтавщина – 0,7 тис. га, Вінниччина – 0,6 тис. га та Дніпропетровщина – 0,5 тис. га.

Зауважимо, у розпал сезону ціни на кавуни в Україні продовжують знижуватися. Наразі вартість цих баштанних вже впала нижче рівня 2022 року.

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