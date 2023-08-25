Жнива-2023: ТОП-3 області за врожайністю зернових

Станом на 25 серпня аграрії всіх областей України вже намолотили 28 млн 769 тис. тонн зерна. Лідером з намолоту зернових залишається Одещина.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що збір ранніх зернових культур проведено на площі 6 531 тис. га при врожайності 44,0 ц/га, в т.ч.:

пшениці обмолочено 4647 тис. га, (врожайність – 47,2 ц/га), намолочено 21939 тис. тонн;

ячменю обмолочено 1484 тис. га (врожайність – 38,9 ц/га), намолочено 5766 тис. тонн;

гороху обмолочено 154 тис. га (врожайність – 25 ц/га), намолочено 385,6 тис. тонн;

проса обмолочено 8,21 тис. га (врожайність – 17,6 ц/га), намолочено 14,42 тис. тонн;

гречки обмолочено 1,98 тис. га (врожайність – 14,7 ц/га), намолочено 2,92 тис. тонн;

інших зернових та зернобобових культур обмолочено 237 тис. га, намолочено 661,9 тис. тонн.

Як повідомили в МінАПК, лідером з намолоту зернових залишається Одещина – 3,2 млн тонн, далі йдуть Дніппропетровщина – 2,6 млн тонн та Вінниччина – 2,3 млн тонн.

Найбільше обмолотили площ зернових на Запоріжжі – 96%.

Крім того,15 областей завершили збирання ріпаку. Наразі його обмолочено на площі 1389 тис. га, намолочено 3985 тис. тонн насіння при урожайності 28,7 ц/га.

Нагадаємо, цього року, за прогнозом Міністерства аграрної політики та продовольства України, аграрії зможуть зібрати близько 76,7 млн тонн зернових та 20,3 млн тонн олійних культур.

Як повідомив аналітик олійних культур трейдингової компанії Barva Invest Андрій Новосьолов в коментарі для видання Delo.ua, Україна матиме врожай пшениці на рівні 17,4 млн тонн, ячменю - 4,5 млн тонн, ріпаку - 3,8 млн тонн.

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