Ко Дню влюбленных в Киеве и Львове будет курсировать "романтический экспресс": какая стоимость билетов

АО "Укрзализныця" ко Дню влюбленных запустит в Киеве и Львове романтический экспресс "Поезд к тебе". Путешествие на нем продлится более 2 часов.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Поезд к тебе"

Отмечается, что 14, 16 и 18 февраля "Укрзализныця" в партнерстве с Mastercard снова запустит "Поезд к тебе".

"Романтический экспресс возвращается ко Дню Влюбленных и Дню Единения в обновленном виде - на этот раз не только в Киеве, но и во Львове", - говорится в сообщении.

Как отмечают в УЗ, пассажиров ожидает романтическое путешествие в настоящем паровозе, в новеньком вагоне, в купе на двоих, под романтическую музыку, с возможностью заказать специальное меню от известного украинского шеф-повара Евгения Клопотенко.

Путешествие по Киеву и Львову будет длиться чуть более 2 часов, начинаясь и завершаясь на Центральном вокзале.

Отправление 14, 16 и 18 февраля во Львове в 18.55, в Киеве в 19.10.

Какая стоимость билетов

Билеты на этот рейс будут разной стоимостью в зависимости от дня недели, цены стартуют от 304 грн во Львове и 458 грн в Киеве.

Продажа билетов будет производиться исключительно в приложении "Укрзализныци".

Найти «Поезд к тебе» в приложении можно по запросу Киев-Пассажирский – Киев-Романтический, а также Львов – Львов-Романтический.

В УЗ обращают внимание, что ужин не входит в стоимость билета, каждый заказчик получит индивидуальную ссылку на специально разработанное меню от шефа.

Дополнительный поэтический сюрприз

"Кроме того, в этом году романтические экспрессы имеют приятную коллаборацию с Сергеем Жаданом, поэтому влюбленных ожидает дополнительный поэтический сюрприз от живого классика украинской поэзии", - сообщают в УЗ.

Там добавляют, что в случае воздушной тревоги после начала движения поезда, он продолжит движение до конечной остановки четко по графику. Посадка и высадка во время тревоги - через подземные переходы в Киеве и по обходной лестнице во Львове.

"Половина мест бесплатно предоставлена раненым военнослужащим на реабилитации, чтобы те, благодаря которым все мы имеем возможность безопасно путешествовать по стране, смогли провести время со своими половинками и создать новые "железные" воспоминания", - подчеркнули в УЗ.

Напомним, АО "Укрзализныця" и Киевстар ТВ запустили канал УзТБ. Теперь можно погрузиться в железнодорожный вайб, даже если вы не в купе поезда.