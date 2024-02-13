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Транспорт
Дата публикации

"Укрзализныця" запускает дополнительный поезд из Харькова в Карпаты

"Укрзализныця" запускает дополнительный поезд из Харькова в Карпаты
Фото: Depositphotos

Первый рейс состоится 23 февраля из Харькова и 24 февраля – из Ворохты.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"АО "Укрзализныця" назначает дополнительный поезд из Харькова в Ворохту. Теперь Харьковщина и Полтавщина будут иметь ежедневное прямое сообщение с Ивано-Франковском и рядом популярных горных станций!" – говорится в сообщении.

Отмечается, что поезд №201/202 Харьков-Ворохта будет отправляться из Харькова в 18:55. В Ивано-Франковске он будет 11:28 – 11:48, Яремче 13:10 – 13:12, Татаров-Буковель 13:50 – 13:55. Прибытие в Ворохту – в 14:09.

В обратном направлении, из Ворохты, поезд №201/202 будет отправляться в 16:29, Татаров-Буковель 16:39 – 16:42, Яремче 17:07 – 17:10, Ивано-Франковск 18:25 – 19:49. Прибытие в Харьков – в 12:33 на следующий день.

Кроме того, остановки предусмотрены на станциях Львов, Киев-Пассажирский, Миргород, Полтава-Киевская.

В "Укрзализныце" сообщили, что в первый рейс поезд отправится уже 23 февраля из Харькова и 24 февраля - из Ворохты, и будет курсировать через день. В составе поезда вагоны категории купе и люкс.

Билеты на поезд уже доступны для приобретения в приложении "Укрзализныци", чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов.

Недавно сообщалось, что "Укрзализныця" запускает новый поезд, который соединит Харьков и Днепр. В первый рейс он отправится 2 марта из Харькова и 3 марта – из Днепра.

Добавим, что в 2023 году "Укрзализныця" перевезла 25 миллионов пассажиров в поездах дальнего сообщения, в том числе в страны Европы - рекордные 2,1 млн пассажиров. Таким образом, УЗ вышла на показатели пассажироперевозок 2021 года.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесниченко