"Укрзализныця" временно изменит маршрут поездов в польский Хелм

С 23 июня по 31 августа поезда №23 Киев — Хелм, №93/94 Харьков — Хелм и №120 Хелм — Днепр будут курсировать до/с пограничной станции Дорохуск. Это связано с проведением ремонтных работ на станции Хелм в Польше.

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Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Отмечается, что пассажиры, которые будут путешествовать этими поездами, будут проходить погранично-таможенный контроль традиционным образом: в поезде "Укрзализныци".

Как будет осуществляться пересадка на поезд в/из Варшавы

В УЗ сообщают, что пересадка на польский поезд в/из Варшавы будет осуществляться на станции Дорохуск следующим образом:

Изменение 1:

Двухгрупповой поезд №93/23 Харьков/Киев — Дорохуск будет прибывать на станцию Дорохуск в 06:45, после чего в поезде будет проходить погранично-таможенный контроль до 08:15. Пересадочный поезд в Варшаву TLK 25150 отправляется из Дорохуска в 08:43 (Хелм 09:31 – 09:36) и прибывает на станцию Варшава Восточная в 12:31.

Изменение 2:

Двухгрупповой поезд №120/94 Дорохуск — Днепр/Харьков будет доступен для посадки на станции Дорохуск до 11:00, после чего в поезде начнется проведение контрольных операций. Пересадочный поезд из Варшавы IC 12100 будет прибывать в Дорохуск в 09:57 (Хелм 09:34 – 09:40), отправление из Варшавы Центральной в 06:40, Варшавы Восточной в 06:49.

В "Укрзализныце" просят обратить внимание, что пересадка на станции Дорохуск - вынужденный временный шаг, поэтому станция будет доступна только для согласованной пересадки между двумя поездами без возможности покинуть станцию другим видом транспорта (эта опция сохранится на станции Хелм, через которую будет проезжать пересадочный польский поезд ).

Польские железнодорожники помогут пассажирам осуществить пересадку с одного поезда на другой.

Каких поездов изменения не коснутся

Отмечается, что поезда №19/20 Киев — Хелм, №119 Днепр — Хелм, №24 Хелм — Киев будут курсировать на станцию Хелм без изменений в расписании движения.

Прямой поезд №67/68 Киев — Варшава — Киев перемен также не претерпевает.

Ремонтные работы продлятся до 30 августа.

Посмотреть расписание движения и купить билеты можно в приложении "Укрзализныци" и на обновленном веб-сайте https://booking-new.uz.gov.ua/.

Напомним, с 9 июня "Укрзализныця" ускорит поезд из Киева в Варшаву - время поездки удалось сократить на 1 час 23 минуты благодаря оптимизации погранично-таможенных операций на станции Дорохуск (Польша).

Также сообщалось, что "Укрзализныця" с начала года уже перевезла почти 800 тыс. пассажиров в международном сообщении и ожидает летом оживление спроса на международные рейсы.

Наиболее популярным остается поезд №67/68 Киев – Варшава, где количество мест ограничено из-за специфики вагонов. Здесь используются вагоны RIC, которые могут курсировать и по украинскому, и европейскому пути. Их количество в парке компании ограничено.

С 18 марта в мобильном приложении "Укрзализныци" стал доступен для покупки онлайн прямой поезд Киев - Вена и пересадочный поезд Чоп - Вена, а автоматическая функция поиска маршрута с пересадкой позволяет удобно найти и приобрести сразу 2 билета.

"Укрзализныця" вышла на довоенные показатели пассажироперевозок

За 4 месяца 2024 года АО "Укрзализныця" поездами дальнего сообщения перевезло на четверть больше пассажиров, чем в прошлом году.

В 2023 году "Укрзализныця" перевезла 25 миллионов пассажиров в поездах дальнего сообщения, в том числе в страны Европы - рекордные 2,1 млн пассажиров. Таким образом, УЗ вышла на показатели пассажироперевозок 2021 года.

В 2023 году в страны Евросоюза было перевезено в 2,1 раза больше людей, чем в 2022 году.

Как сообщалось, в 2024 году АО "Укрзализныця" не планирует повышать тарифы на внутренние пассажирские перевозки.

Но в декабре 2023 года "Укрзализныця" по совместному решению с железными дорогами соседних стран решила повысить стоимость билетов на международные поезда, чтобы уменьшить свой общий ущерб от перевозок.