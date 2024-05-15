УЗ назначила дополнительный поезд из Сум в Киев и возобновила прямое сообщение столицы со Славутичем.

АО "Укрзализныця" назначило дополнительный дневной поезд Киев – Сумы, а также возобновило прямое железнодорожное сообщение Славутича с Киевом.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

О поезде №279/280 Киев – Сумы

"Оперативно усиливаем транспортную связь Сумщины со столицей назначением дополнительного дневного поезда №279/280 Киев – Сумы", - говорится в сообщении УЗ.

Отмечается, что поезд будет курсировать ежедневно с 18 по 26 мая и будет отправляться из Киева в 07:33. Прибытие на конечную станцию Сумы в 13:19, в обратный путь поезд будет отправляться из Сум в 14:50 и прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 20:47.

Состоит поезд из сидячих вагонов.

Остановки предусмотрены на станциях Дарница, Нежин, Бахмач, Конотоп, Путивль, Ворожба, Белополье.

"По станции Киев-Пассажирский доступны несколько согласованных стыковок с поездами в другие регионы: пересадочные билеты можно оформить в приложении и на новом сайте "Укрзализныци"", - отмечают в компании.

Восстановление прямого железнодорожного сообщения Славутича с Киевом

Кроме того, "Укрзализныця" восстановила прямое железнодорожное сообщение Славутича с Киевом. Теперь здесь будет курсировать современный модернизированный электропоезд.

Для этого железнодорожники продолжили маршрут регионального электропоезда Фастов – Чернигов в Славутич.

Региональный поезд №894\893 отправляется из Славутича ежедневно в 16:19, прибывает в Киев в 20:26 и в Фастов в 21:44.

В обратном направлении поезд №892\891 отправляется из Фастова в 07:00, из Киева в 08:11 и прибывает в Славутич в 11:46.

Также в сообщении Чернигов – Славутич будут курсировать дополнительные пригородные поезда №6859\6860 (ежедневно, кроме выходных) и №6862 (ежедневно).

Напомним, "Укрзализныця" анонсировала запуск обновленной версии своего сайта для покупки железнодорожных билетов. На обновленном сайте доступен расширенный и удобный функционал с возможностью верификации через "Дію.Підпис".

Кроме того, в УЗ рассказали о запуске модернизированного электропоезда на маршруте Львов – Ровно, в котором будут розетки, пандусы и пеленальные столики.

Добавим, что за 4 месяца 2024 года "Укрзализныця" на поездах дальнего сообщения перевезла на четверть больше пассажиров, чем за аналогичный период в 2023 году.

Какие направления пользуются наибольшим спросом

Как сообщают в "Укрзализныце", больше всего пассажиров уже традиционно были перевезены между:

Киевом и Львовом (412 тысяч);

Киевом и Днепром (255 тысяч);

Киевом и Харьковом (237 тысяч).

"А вот самая большая динамика – у сообщения польского Хелма со столицей, где мы перевезли на 74 тысячи пассажиров больше (+87%), чем в прошлом году", – подчеркивают в УЗ.

Там добавляют, что 703 тысяч пассажиров воспользовались международными поездами по сравнению с 546 тысячами за аналогичный период 2023 года.

В УЗ также напомнили, что железная дорога продолжает выполнять ежедневные эвакуационные рейсы из Сум, Запорожья, Херсона и Покровска, а также медицинские эвакуационные рейсы в сотрудничестве с Командованием Медицинских Сил.