УЗ сменила оператора питания в скоростных поездах: кто и чем будет кормить пассажиров

С 1 июня в скоростных поездах "Укрзализныци" Интерсити и Интерсити+ меняется оператор питания. Услуги вместо WOG Cafe предоставит компания Понтем.UA под брендом Ray AB Cafe.

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Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

В обновленном меню появится 33 новых позиций, в том числе круассаны, детское меню, рыбные блюда, веганские бургеры и куриный бульон. Популярные хот-доги и сырники останутся в ассортименте.

Цены на комплексные обеды и воду в билете не изменятся, их можно забронировать заранее в приложении "Укрзализныци".

Сообщается, что команда железнодорожников предварительно протестировала новое меню. Обратная связь от пассажиров будет приниматься разными каналами связи и через QR-коды в вагонах.

"И наконец - спасибо WOG Cafe, что многие годы были "везде, где люди" - помогали нам вкусно довезти группы детей в лагерь в Славск и военных на дислокацию в Славянск, Бориса Джонсона в Коростень и Анналену Бербок в Харьков. Сохраняем все вкусные истории в сердце", - написали в УЗ.

Питание в поездах "Укрзализныци"

Напомним, с февраля 2016 года поставщиком продуктов питания в поездах класса "Интерсити" и "Интерсити+" было WOG. В сотрудничестве с ним УЗ в 2022 году обновила меню в поездах и у пассажиров была возможность отведать обед "Казацкий драйв" с куриным шашлыком и картофелем по-крестьянски или плов по-крымскотатарски "Путь домой".

В поездах "Интерсити+" ланч-боксы ввели в декабре 2020 года. После этого меню неоднократно обновлялось, в частности, в марте, октябре и декабре 2021 года.

Кроме того, "Укрзализныця" в рамках сотрудничества с WOG в феврале 2021 года вводила подачу пассажирам бесплатного чая и кофе в случаях задержек поездов или сбоев в графиках движения.

1 февраля 2023 года "Укрзализныця" вернула возможность отведать хот-доги и овощной тарт во время путешествия на борту всех поездов Hyundai Rotem.