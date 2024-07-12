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Жіночі купе з’явилися ще в 4 поїздах "Укрзалізниці"
З 1 серпня “Укрзалізниця” додає жіночі купе ще на чотирьох рейсах далекого сполучення, що є популярними саме для відпочинку мам із дітьми наймолодшого віку.
Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".
“Укрзалізниця дотримується обіцянки планомірного масштабування проєкту. Жіночі купе сьогодні мають рекордний рівень задоволеності пасажирів – 88%. Тож ми внесли необхідні програмні доопрацювання, щоб розширити кількість рейсів із жіночими купе до 12", - зауважують в "Укрзалізниці".
Перелік маршрутів
На піку літнього сезону перевезень компанія обрала ще 4 напрямки з довгим часом курсування, що є популярними саме для відпочинку мам із дітьми наймолодшого віку.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Зазначається, що жіночі купе стануть доступними на наступних поїздах:
- № 1/2 Харків — Івано-Франківськ.
- № 5/6 Запоріжжя — Ясіня;
- № 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ;
- № 95/96 Київ — Рахів.
Як підкреслюють в УЗ, за вартістю жіночі купе традиційно жодним чином не відрізнятимуться від інших купе аналогічного типу на конкретному рейсі, але гарантуватимуть певну приватність та відчуття безпеки під час подорожі.
В яких поїздах є жіночі купе
Ці поїзди поповнять перелік з 8 поїздів, що вже зараз курсують із жіночими купе:
- №15/16 Харків – Ясіня;
- №17/18 Харків – Ужгород;
- №26/236 Одеса – Рахів;
- №3/4 Запоріжжя – Ужгород;
- №41/42 Дніпро – Трускавець;
- №29/30 Київ – Ужгород;
- №81/82 Київ – Ужгород;
- №75/76 Київ – Кривий Ріг.
"Квитки до жіночих купе на вказані поїзди будуть доступні у застосунку Укрзалізниці вже з 13 липня", - підкреслили в УЗ.
Там нагадали, що посадка до відповідних вагонів доступна жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років
“Укрзалізниця” наростила пасажиропотік на 23% за перше півріччя 2024 року
За перші шість місяців 2024 року послугами “Укрзалізниці” скористалися 13,3 мільйона пасажирів, що на 23% або 2,4 мільйона осіб перевищує показники аналогічного періоду минулого року.
Додамо, що показники пасажирських перевезень "Укрзалізниці" вийшли на довоєнний рівень. За перші чотири місяці 2024 року компанія перевезла на 25% більше пасажирів, ніж за аналогічний період минулого року.
У травні понад 2 мільйони пасажирів скористалися послугами "Укрзалізниці" для подорожей Україною, а ще 200 тисяч – для поїздок за кордон.
У червні компанія встановила новий рекорд, перевізши за добу 100 тисяч пасажирів – це найбільший показник з початку війни, якщо не враховувати період евакуації.