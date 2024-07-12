Жіночі купе з’явилися ще в 4 поїздах "Укрзалізниці"

З 1 серпня “Укрзалізниця” додає жіночі купе ще на чотирьох рейсах далекого сполучення, що є популярними саме для відпочинку мам із дітьми наймолодшого віку.

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Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

“Укрзалізниця дотримується обіцянки планомірного масштабування проєкту. Жіночі купе сьогодні мають рекордний рівень задоволеності пасажирів – 88%. Тож ми внесли необхідні програмні доопрацювання, щоб розширити кількість рейсів із жіночими купе до 12", - зауважують в "Укрзалізниці".

Перелік маршрутів

На піку літнього сезону перевезень компанія обрала ще 4 напрямки з довгим часом курсування, що є популярними саме для відпочинку мам із дітьми наймолодшого віку.

Зазначається, що жіночі купе стануть доступними на наступних поїздах:

⁠№ 1/2 Харків — Івано-Франківськ.

№ 5/6 Запоріжжя — Ясіня;

⁠№ 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ;

№ 95/96 Київ — Рахів.

Як підкреслюють в УЗ, за вартістю жіночі купе традиційно жодним чином не відрізнятимуться від інших купе аналогічного типу на конкретному рейсі, але гарантуватимуть певну приватність та відчуття безпеки під час подорожі.

В яких поїздах є жіночі купе

Ці поїзди поповнять перелік з 8 поїздів, що вже зараз курсують із жіночими купе:

⁠№15/16 Харків – Ясіня;

№17/18 Харків – Ужгород;

№26/236 Одеса – Рахів;

№3/4 Запоріжжя – Ужгород;

⁠№41/42 Дніпро – Трускавець;

№29/30 Київ – Ужгород;

⁠№81/82 Київ – Ужгород;

№75/76 Київ – Кривий Ріг.

"Квитки до жіночих купе на вказані поїзди будуть доступні у застосунку Укрзалізниці вже з 13 липня", - підкреслили в УЗ.

Там нагадали, що посадка до відповідних вагонів доступна жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років

“Укрзалізниця” наростила пасажиропотік на 23% за перше півріччя 2024 року

За перші шість місяців 2024 року послугами “Укрзалізниці” скористалися 13,3 мільйона пасажирів, що на 23% або 2,4 мільйона осіб перевищує показники аналогічного періоду минулого року.

Додамо, що показники пасажирських перевезень "Укрзалізниці" вийшли на довоєнний рівень. За перші чотири місяці 2024 року компанія перевезла на 25% більше пасажирів, ніж за аналогічний період минулого року.

У травні понад 2 мільйони пасажирів скористалися послугами "Укрзалізниці" для подорожей Україною, а ще 200 тисяч – для поїздок за кордон.

У червні компанія встановила новий рекорд, перевізши за добу 100 тисяч пасажирів – це найбільший показник з початку війни, якщо не враховувати період евакуації.