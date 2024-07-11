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Транспорт
Дата публікації

"Укрзалізниця" покращила сполучення між Львовом, горами та Чернівцями

поїзд
Фото: пресслужба УЗ

АТ “Укрзалізниця” збільшує кількість днів курсування додаткових регіональних поїздів між Львовом, горами та Чернівцями.

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Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці"

Зазначається, що починаючи з 12 липня курсуватиме регіональний поїзд №816/815 Коломия — Львів по пʼятницях. Він розпочинатиме свій маршрут з Чернівців замість Коломиї. Відправлення о 05:32, Коломия 06:44-06:54, Івано-Франківськ 07:43-07:55, прибуття до Львова о 10:07.

Також починаючи з 15 липня регіональний поїзд №816/815 Рахів — Львів курсуватиме ще й по понеділках.

Відправлення з Рахова о 03:48, Івано-Франківськ 07:50-07:55, прибуття до Львова о 10:07.

Поїзд проїжджатиме через станції Ясіня, Лазещина, Ворохта, Татарів-Буковель, Яремче, Надвірна та інші туристичні міста.

Крім того, додатковий регіональний поїзд №818/817 Львів — Чернівці курсуватиме по понеділках. Відправлення зі Львова о 15:22, Івано-Франківськ 17:34-17:42, Коломия 18:35-18:37, Чернівці 19:53.

Переглянути детальний розклад руху та придбати квитки можна у застосунку "Укрзалізниці", на оновленому вебсайті, в чат-боті та в касах вокзалів.

“Укрзалізниця” наростила пасажиропотік на 23% за перше півріччя 2024 року

За перші шість місяців 2024 року послугами “Укрзалізниці” скористалися 13,3 мільйона пасажирів, що на 23% або 2,4 мільйона осіб перевищує показники аналогічного періоду минулого року. 

Додамо, що показники пасажирських перевезень "Укрзалізниці" вийшли на довоєнний рівень. За перші чотири місяці 2024 року компанія перевезла на 25% більше пасажирів, ніж за аналогічний період минулого року.

У травні понад 2 мільйони пасажирів скористалися послугами "Укрзалізниці" для подорожей Україною, а ще 200 тисяч – для поїздок за кордон.

У червні компанія встановила новий рекорд, перевізши за добу 100 тисяч пасажирів – це найбільший показник з початку війни, якщо не враховувати період евакуації.

Автор:
Світлана Манько