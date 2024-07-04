В "Укрзалізниці" розповіли, які поїзди забезпечені системою кондиціювання

У розпалі сезон відпусток, тому для більшості українців стає актуальним питання комфортної подорожі залізницею, тим паче, що в цей вікенд спека обіцяє повернутися знов. Наразі забезпечені функціональною гарантованою системою кондиціювання майже 400 вагонів “Укрзалізниці”. Ще близько 650 вагонів теж мають кондиціонери, але застарілої модифікації, тому можуть працювати з перебоями.

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Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зробити подорожі більш комфортними

Зазначається, що гарантовано забезпечені функціональною системою кондиціонування майже 400 вагонів "Укрзалізниці".

Насамперед такі вагони стоять у складі поіздів №92/91 Львів — Київ, №106/105 Одеса — Київ, №63/64 Харків — Львів, №12/11 Львів — Одеса, №29/30 Київ — Ужгород, №15/16 Харків — Ясіня, №17/18 Харків — Ужгород та низки інших фірмових поїздів.

Усі вони марковані спеціальною позначкою у вигляді сніжинки в застосунку та на сайті "Укрзалізниці".

Повідомляється, що ще близько 650 вагонів теж мають кондиціонери, але застарілої модифікації, тому можуть працювати з перебоями.

"Укрзалізниця" не маркує такі вагони позначкою попри фізичну наявність кондиціонера, так як за максимальних температур повітря охолодження в цьому вагоні може бути слабким.

Перед сезоном літніх перевезень залізничники відремонтували системи кондиціонування на 168 вагонах: це вже зараз допомагає зробити подорожі більш комфортними.

Кондиціонер не впливає на вартість квитка

Як пояснюють в УЗ, система кондиціонування повітря у вагонах має свої особливості: вона починає працювати за 20 хвилин після відправлення поїзда, а повну потужність кондиціонер набирає, коли поїзд рухається зі швидкістю понад 40 км/год.

"Цікаво, що наявність або відсутність кондиціонування у вагоні напряму не впливає на вартість квитка в ньому, оскільки остання формується переважно в залежності від довжини маршруту, фірмовості поїзда, категорії вагона та класу місця", - наголошують в УЗ.

Там додають, що температурна норма у вагонах з кондиціонуванням має коливатися в межах +22…+26 ℃.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" збільшує кількість рейсів до Одеси та Харкова у відповідь на зростання пасажирського попиту. З 9 липня призначено поїзд Інтерсіті №761/762 Київ — Одеса, а з 3 липня буде додано поїзд до Харкова.

“Укрзалізниця” наростила пасажиропотік на 23% за перше півріччя 2024 року

За перші шість місяців 2024 року послугами “Укрзалізниці” скористалися 13,3 мільйона пасажирів, що на 23% або 2,4 мільйона осіб перевищує показники аналогічного періоду минулого року.

Додамо, що показники пасажирських перевезень "Укрзалізниці" вийшли на довоєнний рівень. За перші чотири місяці 2024 року компанія перевезла на 25% більше пасажирів, ніж за аналогічний період минулого року.

У травні понад 2 мільйони пасажирів скористалися послугами "Укрзалізниці" для подорожей Україною, а ще 200 тисяч – для поїздок за кордон.

У червні компанія встановила новий рекорд, перевізши за добу 100 тисяч пасажирів – це найбільший показник з початку війни, якщо не враховувати період евакуації.