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"Укрзалізниця" змінить час відкриття онлайн-продажів на міжнародні поїзди
Починаючи з 4 липня 2024 року "Укрзалізниця" змінює час відкриття онлайн-продажів на міжнародні поїзди, щоб стабілізувати перевантажений застосунок.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Таким чином, вже завтра продажі стартуватимуть наступним чином:
- Польський напрямок (Перемишль, Дорохуськ, Хелм, Варшава) - старт продажів о 09:00, глибина - 20 діб до дати відправлення;
- Словацький та австрійський напрямки - о 08:00, глибина 20 діб;
- Молдовський напрямок - о 08:00, глибина 30 діб.
В компанії зазначають, що усі продажі стартують одночасно на сайті "Укрзалізниці" та в застосунку. При цьому відкриття продажів на всі внутрішні рейси залишиться о 08:00.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Також в "Укрзалізниці" попередили, що починається поступове переведення продажу квитків на новий сайт, тобто міжнародні квитки на старому сайті стануть недоступними.
"Ці зміни допоможуть знизити пікові навантаження на наші системи - і відповідно зроблять користування вашим улюбленим додатком ще зручнішим і швидшим", - підсумували в УЗ.
Нагадаємо, раніше в "Укрзалізниці" пояснили, що для подорожей внутрішніми рейсами квитки можна мати в електронному вигляді, проте для рейсів до Австрії та Угорщини обов'язково треба мати друковану версію.
Додамо, що з 18 березня у мобільному застосунку "Укрзалізниці" став доступним для купівлі онлайн прямий поїзд Київ - Відень та пересадковий поїзд Чоп - Відень, а автоматична функція пошуку маршруту з пересадкою дозволяє зручно знайти та придбати одразу 2 квитки.