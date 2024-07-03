"Укрзализныця" изменит время открытия онлайн-продаж на международные поезда

Начиная с 4 июля 2024 года "Укрзализныця" меняет время открытия онлайн-продаж на международные поезда, чтобы стабилизировать перегруженное приложение.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

Таким образом, уже завтра продажи будут стартовать следующим образом:

Польское направление (Перемышль, Дорохуск, Хелм, Варшава) – старт продаж в 09:00, глубина – 20 суток до даты отправления;

Словацкое и австрийское направления – в 08:00, глубина 20 суток;

Молдавское направление – в 08:00, глубина 30 суток.

В компании отмечают, что все продажи стартуют одновременно на сайте "Укрзализныци" и в приложении. При этом открытие продаж на все внутренние рейсы останется в 08:00.

Также в "Укрзализныце" предупредили, что начинается постепенный перевод продажи билетов на новый сайт, то есть международные билеты на старом сайте станут недоступными.

"Эти изменения помогут снизить пиковые нагрузки на наши системы - и соответственно сделают пользование вашим любимым приложением еще более удобным и быстрым", - подытожили в УЗ.

Напомним, ранее в "Укрзализныце" объяснили, что для путешествий по внутренним рейсам билеты можно иметь в электронном виде, однако для рейсов в Австрию и Венгрию обязательно нужно иметь печатную версию.

Добавим, что с 18 марта в мобильном приложении "Укрзализныци" стал доступен для покупки онлайн прямой поезд Киев - Вена и пересадочный поезд Чоп - Вена, а автоматическая функция поиска маршрута с пересадкой позволяет удобно найти и приобрести сразу 2 билета.