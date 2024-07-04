В "Укрзализныце" рассказали, какие поезда снабжены системой кондиционирования

В разгаре сезон отпусков, поэтому для большинства украинцев становится актуальным вопрос комфортного путешествия по железной дороге, тем более, что в этот уикенд жара обещает вернуться вновь. В настоящее время обеспечены функциональной гарантированной системой кондиционирования почти 400 вагонов "Укрзализныци". Еще около 650 вагонов имеют кондиционеры, но устаревшей модификации, поэтому могут работать с перебоями.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Сделать путешествия более комфортными

Отмечается, что гарантированно обеспечены функциональной системой кондиционирования около 400 вагонов "Укрзализныци".

В первую очередь такие вагоны стоят в составе поездов №92/91 Львов — Киев, №106/105 Одесса — Киев, №63/64 Харьков — Львов, №12/11 Львов — Одесса, №29/30 Киев — Ужгород, №15/ 16 Харьков - Ясиня, №17/18 Харьков - Ужгород и ряд других фирменных поездов.

Все они маркированы специальной отметкой в виде снежинки в приложении и на сайте "Укрзализныци".

Сообщается, что еще около 650 вагонов имеют кондиционеры, но устаревшей модификации, поэтому могут работать с перебоями.

"Укрзализныця" не маркирует такие вагоны отметкой, несмотря на физическое наличие кондиционера, так как при максимальных температурах воздуха охлаждение в этом вагоне может быть слабым.

Перед сезоном летних перевозок железнодорожники отремонтировали системы кондиционирования на 168 вагонах: это уже сейчас помогает сделать поездки более комфортными.

Кондиционер не влияет на стоимость билета

Как поясняют в УЗ, система кондиционирования воздуха в вагонах имеет свои особенности: она начинает работать через 20 минут после отправления поезда, а полную мощность кондиционер набирает, когда поезд двигается со скоростью более 40 км/ч.

"Интересно, что наличие или отсутствие кондиционирования в вагоне напрямую не влияет на стоимость билета в нем, поскольку последняя формируется преимущественно в зависимости от длины маршрута, фирменности поезда, категории вагона и класса места", - отмечают в УЗ.

Там добавляют, что температурная норма в вагонах с кондиционированием должна колебаться в пределах +22…+26℃.

Напомним, "Укрзализныця" увеличивает количество рейсов в Одессу и Харьков в ответ на рост пассажирского спроса. С 9 июля назначен поезд Интерсити №761/762 Киев — Одесса, а с 3 июля будет добавлен поезд в Харьков.

"Укрзализныця" нарастила пассажиропоток на 23% за первое полугодие 2024 года

За первые шесть месяцев 2024 года услугами "Укрзализныци" воспользовались 13,3 миллиона пассажиров, что на 23% или 2,4 миллиона человек превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Добавим, что показатели пассажирских перевозок "Укрзализныци" вышли на довоенный уровень. За первые четыре месяца 2024 компания перевезла на 25% больше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года.

В мае более 2 миллионов пассажиров воспользовались услугами "Укрзализныци" для путешествий по Украине, а еще 200 тысяч – для поездок за границу.

В июне компания установила новый рекорд, перевозив в сутки 100 тысяч пассажиров – это самый большой показатель с начала войны, если не учитывать период эвакуации.