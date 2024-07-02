“Укрзалізниця” збільшує кількість поїздів з Києва до Одеси та Харкова

"Укрзалізниця" збільшує кількість рейсів до Одеси та Харкова у відповідь на зростання пасажирського попиту. З 9 липня призначено поїзд Інтерсіті №761/762 Київ — Одеса, а з 3 липня буде додано поїзд до Харкова. Про це повідомляє пресслужба УЗ.

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З 9 липня через день курсуватиме поїзд Інтерсіті №761/762 Київ — Одеса. Відправлення з Києва заплановано на 6:03, прибуття до Одеси — о 13:34. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме з Одеси о 14:20 та прибуватиме до Києва о 21:54. На цьому маршруті пасажирам пропонуються вагони МПЛТ з місцями для сидіння 1-го та 2-го класу.

Також збільшено кількість місць для поїздок між Києвом та Харковом: з 3 липня щосереди о 23:53 з Києва відправлятиметься поїзд №720, який прибуватиме до Харкова о 5:14. Поїзд №719 у зворотному напрямку вирушатиме з Харкова о 23:30 та прибуватиме до Києва о 5:01.

Повідомляється, що квитки на поїзди будуть доступні традиційно в застосунку Укрзалізниці, на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.

"Укрзалізниця" вийшла на довоєнні показники пасажироперевезень

У 2023 році до країн Євросоюзу було перевезено в 2,1 рази більше людей, ніж у 2022.

Крім того, за 4 місяці 2024 року "Укрзалізниця" поїздами дальнього сполучення перевезла на чверть більше пасажирів, ніж торік за аналогічний період. Так, 8,43 млн пасажирів проїхали поїздами "Укрзалізниці" за період від січня до квітня цього року - порівняно з 6,78 млн у 2023 році.

Також повідомлялося, що у травні 2024 року "Укрзалізниця" забезпечила перевезення майже 2,2 мільйона пасажирів у межах України та близько 200 тисяч пасажирів у міжнародному сполученні.

Всього "Укрзалізниця" з початку року вже перевезла майже 800 тис. пасажирів у міжнародному сполученні та очікує влітку пожвавлення попиту на міжнародні рейси.Найбільш популярнимзалишається поїзд №67/68 Київ – Варшава.

Також у червні "Укрзалізниця" збільшила обсяг пасажирських перевезень на 18%. Встановивши рекорд – 100 000 пасажирів за добу, що є найбільшою кількістю з початку повномасштабного вторгнення, не враховуючи період масової евакуації.