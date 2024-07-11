"Укрзализныця" улучшила сообщение между Львовом, горами и Черновцами

“Укрзализныця” увеличивает количество дней курсирования дополнительных региональных поездов между Львовом, горами и Черновцами.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци"

Отмечается, что с 12 июля будет курсировать региональный поезд №816/815 Коломыя — Львов по пятницам. Он начинает свой маршрут с Черновцов вместо Коломыи. Отправление в 05:32, Коломыя 06:44-06:54, Ивано-Франковск 07:43-07:55, прибытие во Львов в 10:07.

Также начиная с 15 июля региональный поезд №816/815 Рахов-Львов будет курсировать еще и по понедельникам.

Отправление из Рахова в 03:48, Ивано-Франковск 07:50-07:55, прибытие во Львов в 10:07.

Поезд будет проезжать через станции Ясиня, Лазещина, Ворохта, Татар-Буковель, Яремче, Надворная и другие туристические города.

Кроме того, дополнительный региональный поезд №818/817 Львов-Черновцы будет курсировать по понедельникам. Отправление из Львова в 15:22, Ивано-Франковск 17:34-17:42, Коломыя 18:35-18:37, Черновцы 19:53.

Посмотреть детальное расписание движения и купить билеты можно в приложении "Укрзализныци", на обновленном вебсайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

"Укрзализныця" нарастила пассажиропоток на 23% за первое полугодие 2024 года

За первые шесть месяцев 2024 года услугами "Укрзализныци" воспользовались 13,3 миллиона пассажиров, что на 23% или 2,4 миллиона человек превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Добавим, что показатели пассажирских перевозок "Укрзализныци" вышли на довоенный уровень. За первые четыре месяца 2024 компания перевезла на 25% больше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года.

В мае более 2 миллионов пассажиров воспользовались услугами "Укрзализныци" для путешествий по Украине, а еще 200 тысяч – для поездок за границу.

В июне компания установила новый рекорд, перевозя за день 100 тысяч пассажиров – это самый большой показатель с начала войны, если не учитывать период эвакуации.