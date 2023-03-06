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Стабильный фриланс: как пережить турбулентность во время войны и найти клиентов на долгое время

  • Павел Лоянич
    Павел Лоянич

    Фрилансер, резидент эстонской правительственной программы e-Residency

Война вносит свои коррективы в жизнь украинцев. Люди сбегают с горячих точек, меняют работу и даже сферу деятельности. С начала полномасштабного вторжения России в Украину имеем неутешительную статистику — 39% людей, имевших постоянное место работы, в результате стали безработными. А фриланс почти не потерял в заказах. 96-98% работавших по свободному графику продолжили работать и во время боевых действий.

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Тем, кто потерял работу из-за войны, также пришлось искать альтернативу работе с офисным графиком. И выходом для них тоже стала самозанятость и поиск собственных заказов. Поэтому 24% безработных уже нашли отдаленную или частичную работу. Наиболее популярными специальностями среди фрилансеров стали программирование, написание текстов, дизайн и продвижение проектов.

В условиях войны или кризисов (как раньше была пандемия и карантин) фриланса часто боялись из-за стереотипов о нестабильности, низком доходе, отсутствии прогнозируемой стратегии и карьерного роста. Однако сегодня самозанятость это жизненная стратегия. И мой личный опыт и кейсы знакомых доказывают: если к этому подойти как бизнес-плану, можно найти стабильность, прогнозируемость заказов и доходов и регулярно наращивать профессиональные навыки. Даже во время войны или других кризисных моментов. Мифы о фрилансе и их развенчании на собственном кейсе описываю ниже.

Миф №1: Фриланс – нестабильная работа

В основном фрилансер представляют как человека, который работает не из офиса и берется одновременно за несколько временных работ. Однако это не совсем так. Нужно понять, что фриланс – это не всегда дистанционная работа с несколькими краткосрочными проектами. Такой вид тоже существует, однако часть фрилансеров сотрудничает с компаниями или физическими заказчиками на долгие годы.

Существует несколько типов фриланса. Так называемый "чистый" - это как раз о человеке, который берется за простую задачу, которая ему по силам и не отнимает много сил и энергии. В этом случае, между заказчиком и исполнителем нет никаких других обязательств, кроме как выполнить проект и передать клиенту. В это время сохраняется баланс между независимостью и хорошим заработком. Такой формат работы позволяет сочетать цифровое кочевничество и карьеру.

Обратным видом является дистанционная работа в штате. Когда сотрудник не посещает офис и мероприятия компании, выполняет план работы онлайн. Это практически обычный офисный работник, но его офис будет вне компании.

И последний вид сотрудничества, скажем, золотая середина между двумя предыдущими контрактный фриланс. Такое сотрудничество чаще используют компании Европы или США. Это долгосрочное сотрудничество, когда специалиста нанимают, чтобы закрыть определенную проблему на время. Специалист попадает в команду на определенных условиях, прописанных в контракте. Отличие этого фриланса с работой в штате состоит в том, что специалист не имеет доступа к внутренним базам и ресурсам, а также не может представлять компанию. Вместо этого может иметь действительно свободный график (в отличие от просто дистанционной работы) и выстраивать свою работу таким образом, как именно ему удобно.

Американские, немецкие, британские компании и из других стран нанимают наших специалистов именно по таким контрактам, потому что квалификация у них высокая, а оплата сравнительно небольшая. И такие контракты с фрилансерами могут продолжаться годами.

Поэтому нельзя сводить фриланс только к нестабильной работе, чаще это как раз наоборот возможность для развития. Ты можешь работать, а параллельно учиться или отдыхать. Или еще пережить войну, не отрываясь от работы и не теряя клиентов.

Миф №2: Найти клиента просто/слишком сложно

Существует сразу два параллельных мифа. Первое, что найти заказ для начинающего фрилансера очень сложно или на это нужны месяцы. Второй что это так легко, как заварить кофе: выкатил резюме, добавил несколько работ в портфолио и ты уже отдаешь разным разным клиентам. И тот, и тот миф ложен и зависит от конкретного человека, его опыта и портфолио. Но я для себя выделил несколько пунктов, на которые стоит обратить внимание в поисках заказчиков.

Чтобы найти постоянную работу, прежде всего, нужно для себя понять, какие задачи вы можете выполнить, какого уровня сложности и за какое время. Ведь заказчику нужно указать варианты решений и время выполнения проекта.

Существует два вида платформ, где можно искать клиентов – глобальные и региональные. На глобальных заказчик готов взять в команду специалиста хоть Украину, хоть из Фиджи. Это означает, что в задании нет специфических технических особенностей для определенного региона или рода занятий, которые не сможет выполнить человек из какой-либо страны мира. Это такие платформы как Freelancer, Fiverr, PeoplePerHour. Можно зарегистрировать профиль, свою информацию и добавить портфолио.

Предложения на региональных платформах обычно означают, что клиент ищет специалиста, который понимает специфику выполнения в определенном регионе, обладает навыками, которые применяются в той местности. Так что ожидания этих клиентов могут воплотить в основном региональные специалисты. В качестве примера платформа Jobs in Berlin.

Поэтому для начинающего фрилансера стоит акцентировать внимание именно на глобальных платформах, где больше предложений соответственно больше возможностей получить работу мечты.

Миф №3: Есть более важные клиенты, а есть второстепенные

Каждый клиент важен. Каждый день вы строите свою репутацию, какой она будет зависит именно от вас. Поэтому каждое сотрудничество с командой, заказчиком, коллегой это возможность проявить себя как профессионала, чтобы это стало толчком для развития в будущем. Запомните, сегодняшний коллега завтра вполне возможно станет потенциальным клиентом. Так было и у меня. Еще в 2013 году я работал над одним проектом сайтом для криптовалюты. А уже через 7 лет член старой команды обратился ко мне уже руководителем компании, чтобы я создал для него подобную платформу. То есть человек помнил о моих профессиональных качествах все это время. Это рекорд!

Даже когда вы просто делаете свою работу, кто-то замечает отдачу в проекте, сотрудничество в команде, поведение и качество выполнения задания. Поэтому пытаться понравиться одному заказчику, а с другим схатлурить неправильная модель поведения. Это безответственно и непрофессионально и ничем хорошим не закончится для карьеры фрилансера.

Итак, уже получив клиентов, необходимо держать марку и не разочаровывать заказчиков. Лучше сделать больше, если на это есть ресурс. Таким образом вы "очаровываете" всех и находите клиента на всю жизнь.

Миф №4: Работы либо много, либо совсем нет. Следовательно: либо утопаешь в задачах, либо плюешь в потолок

Предлагаю несколько советов, которые настроят рабочие процессы на организованный путь от получения заказа к питчу клиенту.

Систематизируйте свою работу с помощью специальных сервисов, чтобы потом не страдать от срывов или слишком близких дедлайнов. К примеру, я оформляю свои мысли в Mind Map, заметки в Google и делаю презентацию с результатами работы.

Для каждого проекта создавайте отдельную папку со всеми документами, заметками, презентациями, чтобы никакое действие не было вне ее. Такая организация рабочего процесса нужна, прежде всего, для вас, ведь в другом проекте наработанная информация может сыграть на руку.

Например, если вы будете предлагать свои услуги клиенту для подобного проекта, которым вы раньше занимались, то благодаря упорядочению уже будете ориентированы в продолжительности выполнения задания, затраченных ресурсах, цене и алгоритме последующих действий. Это вас выгодно отделит от других конкурентов, что и является успешным стартом.

Всегда предлагайте клиенту несколько вариантов выполнения работы, пусть у заказчика остается решающая роль. 2-3 примеров достаточно, чтобы продемонстрировать вашу квалификацию.

Вы можете фиксировать время выполнения того или иного задания и таким образом закладывать время на проект и понимать бюджет. Произведя один раз презентацию или прописав тот или иной код, вы понимаете, где сложности, сколько времени уходит на отчетность, сколько на переговоры - и так вы сможете полноценно планировать собственное время и ресурсы. Также будете понимать: вот здесь имею большую нагрузку, лучше обсудить с клиентом другие дедлайны или вообще не подаваться на проект, потому что есть риск не выполнить ни того, ни другого.

Самостоятельная организация рабочего процесса – это ваша персональная ответственность, которая влияет на работоспособность, конкурентоспособность и репутацию. Поэтому ее тоже нужно воспитывать и дисциплинировать. Но планирование позволит избавиться от ситуации “либо полная чаша, либо пустота”.

Миф №5: Фриланс крест на карьерном развитии

Во фрилансе все наоборот. Здесь нужно постоянно развивать новые навыки. И это не только о повышении квалификации, но и освоении смежных специальностей.

Чем больше вы будете знать и уметь тем больше будете иметь клиентов и выше заработная плата. Заказчику не нужно 10 человек, которые будут работать над одной задачей, лучше это будет один ас, который от начала и до конца разбирается в своем деле.

Преимущество, конечно, будет по специалистам с широким профилем и желанием постоянно развиваться. Но со временем вы можете создать и собственный бизнес и объединить вокруг себя команду, которая будет предоставлять различные услуги на международном рынке. То есть карьерный рост во фрилансе вы строите сами. Для некоторых это наращивание профессиональных навыков и увеличение средств по заказу. А для кого-то это создание новой команды, которая может перенять опыт и ваши навыки.

Возможностей для развития во фрилансе множество. Стабильный доход и работа реальность в этой сфере, равно как и реальностью для Украины стала война и необходимость жить и работать, куда бы ни летели вражеские ракеты…