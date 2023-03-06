Стабильный фриланс: как пережить турбулентность во время войны и найти клиентов на долгое время

Война вносит свои коррективы в жизнь украинцев. Люди сбегают с горячих точек, меняют работу и даже сферу деятельности. С начала полномасштабного вторжения России в Украину имеем неутешительную статистику — 39% людей, имевших постоянное место работы, в результате стали безработными. А фриланс почти не потерял в заказах. 96-98% работавших по свободному графику продолжили работать и во время боевых действий.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Тем, кто потерял работу из-за войны, также пришлось искать альтернативу работе с офисным графиком. И выходом для них тоже стала самозанятость и поиск собственных заказов. Поэтому 24% безработных уже нашли отдаленную или частичную работу. Наиболее популярными специальностями среди фрилансеров стали программирование, написание текстов, дизайн и продвижение проектов.

В условиях войны или кризисов (как раньше была пандемия и карантин) фриланса часто боялись из-за стереотипов о нестабильности, низком доходе, отсутствии прогнозируемой стратегии и карьерного роста. Однако сегодня самозанятость – это жизненная стратегия. И мой личный опыт и кейсы знакомых доказывают: если к этому подойти как бизнес-плану, можно найти стабильность, прогнозируемость заказов и доходов и регулярно наращивать профессиональные навыки. Даже во время войны или других кризисных моментов. Мифы о фрилансе и их развенчании на собственном кейсе описываю ниже.

Миф №1: Фриланс – нестабильная работа

В основном фрилансер представляют как человека, который работает не из офиса и берется одновременно за несколько временных работ. Однако это не совсем так. Нужно понять, что фриланс – это не всегда дистанционная работа с несколькими краткосрочными проектами. Такой вид тоже существует, однако часть фрилансеров сотрудничает с компаниями или физическими заказчиками на долгие годы.

Существует несколько типов фриланса. Так называемый "чистый" - это как раз о человеке, который берется за простую задачу, которая ему по силам и не отнимает много сил и энергии. В этом случае, между заказчиком и исполнителем нет никаких других обязательств, кроме как выполнить проект и передать клиенту. В это время сохраняется баланс между независимостью и хорошим заработком. Такой формат работы позволяет сочетать цифровое кочевничество и карьеру.

Обратным видом является дистанционная работа в штате. Когда сотрудник не посещает офис и мероприятия компании, выполняет план работы онлайн. Это практически обычный офисный работник, но его офис будет вне компании.

И последний вид сотрудничества, скажем, золотая середина между двумя предыдущими — контрактный фриланс. Такое сотрудничество чаще используют компании Европы или США. Это долгосрочное сотрудничество, когда специалиста нанимают, чтобы закрыть определенную проблему на время. Специалист попадает в команду на определенных условиях, прописанных в контракте. Отличие этого фриланса с работой в штате состоит в том, что специалист не имеет доступа к внутренним базам и ресурсам, а также не может представлять компанию. Вместо этого может иметь действительно свободный график (в отличие от просто дистанционной работы) и выстраивать свою работу таким образом, как именно ему удобно.

Американские, немецкие, британские компании и из других стран нанимают наших специалистов именно по таким контрактам, потому что квалификация у них высокая, а оплата сравнительно небольшая. И такие контракты с фрилансерами могут продолжаться годами.

Поэтому нельзя сводить фриланс только к нестабильной работе, чаще это как раз наоборот возможность для развития. Ты можешь работать, а параллельно учиться или отдыхать. Или еще пережить войну, не отрываясь от работы и не теряя клиентов.

Миф №2: Найти клиента просто/слишком сложно

Существует сразу два параллельных мифа. Первое, что найти заказ для начинающего фрилансера очень сложно или на это нужны месяцы. Второй — что это так легко, как заварить кофе: выкатил резюме, добавил несколько работ в портфолио — и ты уже отдаешь разным разным клиентам. И тот, и тот миф ложен и зависит от конкретного человека, его опыта и портфолио. Но я для себя выделил несколько пунктов, на которые стоит обратить внимание в поисках заказчиков.

Чтобы найти постоянную работу, прежде всего, нужно для себя понять, какие задачи вы можете выполнить, какого уровня сложности и за какое время. Ведь заказчику нужно указать варианты решений и время выполнения проекта.

Существует два вида платформ, где можно искать клиентов – глобальные и региональные. На глобальных заказчик готов взять в команду специалиста хоть Украину, хоть из Фиджи. Это означает, что в задании нет специфических технических особенностей для определенного региона или рода занятий, которые не сможет выполнить человек из какой-либо страны мира. Это такие платформы как Freelancer, Fiverr, PeoplePerHour. Можно зарегистрировать профиль, свою информацию и добавить портфолио.

Предложения на региональных платформах обычно означают, что клиент ищет специалиста, который понимает специфику выполнения в определенном регионе, обладает навыками, которые применяются в той местности. Так что ожидания этих клиентов могут воплотить в основном региональные специалисты. В качестве примера платформа Jobs in Berlin.

Поэтому для начинающего фрилансера стоит акцентировать внимание именно на глобальных платформах, где больше предложений — соответственно больше возможностей получить работу мечты.

Миф №3: Есть более важные клиенты, а есть второстепенные

Каждый клиент важен. Каждый день вы строите свою репутацию, какой она будет – зависит именно от вас. Поэтому каждое сотрудничество с командой, заказчиком, коллегой это возможность проявить себя как профессионала, чтобы это стало толчком для развития в будущем. Запомните, сегодняшний коллега завтра вполне возможно станет потенциальным клиентом. Так было и у меня. Еще в 2013 году я работал над одним проектом – сайтом для криптовалюты. А уже через 7 лет член старой команды обратился ко мне уже руководителем компании, чтобы я создал для него подобную платформу. То есть человек помнил о моих профессиональных качествах все это время. Это рекорд!

Даже когда вы просто делаете свою работу, кто-то замечает отдачу в проекте, сотрудничество в команде, поведение и качество выполнения задания. Поэтому пытаться понравиться одному заказчику, а с другим схатлурить – неправильная модель поведения. Это безответственно и непрофессионально и ничем хорошим не закончится для карьеры фрилансера.

Итак, уже получив клиентов, необходимо держать марку и не разочаровывать заказчиков. Лучше сделать больше, если на это есть ресурс. Таким образом вы "очаровываете" всех и находите клиента на всю жизнь.

Миф №4: Работы либо много, либо совсем нет. Следовательно: либо утопаешь в задачах, либо плюешь в потолок

Предлагаю несколько советов, которые настроят рабочие процессы на организованный путь от получения заказа к питчу клиенту.

Систематизируйте свою работу с помощью специальных сервисов, чтобы потом не страдать от срывов или слишком близких дедлайнов. К примеру, я оформляю свои мысли в Mind Map, заметки в Google и делаю презентацию с результатами работы.

Для каждого проекта создавайте отдельную папку со всеми документами, заметками, презентациями, чтобы никакое действие не было вне ее. Такая организация рабочего процесса нужна, прежде всего, для вас, ведь в другом проекте наработанная информация может сыграть на руку.

Например, если вы будете предлагать свои услуги клиенту для подобного проекта, которым вы раньше занимались, то благодаря упорядочению уже будете ориентированы в продолжительности выполнения задания, затраченных ресурсах, цене и алгоритме последующих действий. Это вас выгодно отделит от других конкурентов, что и является успешным стартом.

Всегда предлагайте клиенту несколько вариантов выполнения работы, пусть у заказчика остается решающая роль. 2-3 примеров достаточно, чтобы продемонстрировать вашу квалификацию.

Вы можете фиксировать время выполнения того или иного задания и таким образом закладывать время на проект и понимать бюджет. Произведя один раз презентацию или прописав тот или иной код, вы понимаете, где сложности, сколько времени уходит на отчетность, сколько на переговоры - и так вы сможете полноценно планировать собственное время и ресурсы. Также будете понимать: вот здесь имею большую нагрузку, лучше обсудить с клиентом другие дедлайны или вообще не подаваться на проект, потому что есть риск не выполнить ни того, ни другого.

Самостоятельная организация рабочего процесса – это ваша персональная ответственность, которая влияет на работоспособность, конкурентоспособность и репутацию. Поэтому ее тоже нужно воспитывать и дисциплинировать. Но планирование позволит избавиться от ситуации “либо полная чаша, либо пустота”.

Миф №5: Фриланс – крест на карьерном развитии

Во фрилансе все наоборот. Здесь нужно постоянно развивать новые навыки. И это не только о повышении квалификации, но и освоении смежных специальностей.

Чем больше вы будете знать и уметь — тем больше будете иметь клиентов и выше заработная плата. Заказчику не нужно 10 человек, которые будут работать над одной задачей, лучше это будет один ас, который от начала и до конца разбирается в своем деле.

Преимущество, конечно, будет по специалистам с широким профилем и желанием постоянно развиваться. Но со временем вы можете создать и собственный бизнес и объединить вокруг себя команду, которая будет предоставлять различные услуги на международном рынке. То есть карьерный рост во фрилансе вы строите сами. Для некоторых это наращивание профессиональных навыков и увеличение средств по заказу. А для кого-то это создание новой команды, которая может перенять опыт и ваши навыки.

Возможностей для развития во фрилансе множество. Стабильный доход и работа — реальность в этой сфере, равно как и реальностью для Украины стала война и необходимость жить и работать, куда бы ни летели вражеские ракеты…