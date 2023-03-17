49% украинских организаций могут предусматривать навыки, которые им понадобятся в течение следующих двух лет – исследование

Компания "Делойт" в Украине обнародовала данные по отечественному рынку труда в рамках ежегодного глобального исследования 2023 года Deloitte Global Human Capital Trends. В опросе приняли участие более 10 000 бизнес- и HR-лидеров из 105 стран. Украина заняла восьмое место в мире по числу ответов.

Социальная, экономическая и политическая нестабильность продолжают оказывать значительное влияние на рынок труда. Нехватка талантов, высокая текучесть кадров, эмоциональная напряженность и ухудшение благосостояния работников становятся все более ощутимыми. Полномасштабное вторжение России в Украину усилило существующие вызовы для отечественного рынка труда и добавило новых, таких как рост безработицы, отток рабочей силы и региональные дисбалансы, связанные с перемещением людей в более безопасные регионы.

Стремительность и масштабность перемен заставляют организации пересматривать традиционные модели работы. Решающими факторами развития ныне гибкость и адаптивность. Для компаний крайне важно наличие сильного лидера, способного создавать устойчивые команды, готовые к новым вызовам. Значительно растет внимание к рискам, связанным с людьми и необходимость внедрения технологий для объединения и усиления команд.

Уход от должностных обязанностей

С началом индустриальной эпохи должностные обязанности были определяющими для организаций и управления каждым аспектом работы. Такой подход имел смысл, когда изменения в бизнесе происходили медленно, а работники являлись лишь элементом промышленной машины. Скорость и масштабность изменений сегодня смещает фокус по должностным обязанностям на навыки, которые должен иметь сотрудник.

Большинство респондентов — 95% в Украине и 93% в мире — отмечают, что отход от должностей является важным или очень важным фактором для успеха их организации. В то же время 57% респондентов в Украине и 36% в мире ответили, что уже определяют роли и зоны ответственности, учитывая проблемы, которые необходимо решить, а не фиксированный перечень должностных обязанностей.

Согласно исследованию "Делойт", 62% мировых и 49% украинских организаций могут эффективно предусматривать навыки, которые им понадобятся в течение следующих двух лет.

Внедрение технологий для объединения и усиления команд

Учитывая активный переход к дистанционной работе за последние несколько лет, онлайн-встречи стали привычной частью рабочего процесса. HR-лидеры Украины и мира отмечают, что используют технологии, прежде всего, для организации взаимодействия между членами команды. Второе по значимости направление — повышение индивидуальной эффективности работников.

Относительно перспектив применения технологий в последующие 2–4 года взгляды профессионалов в Украине и мире несколько отличаются. Последние видят ключевой задачей технологий предвидение потребностей работников и их развитие, в то время как в Украине это направление не входит даже в пятерку приоритетных.

Так, 51% отечественных бизнес-лидеров ожидает, что в ближайшем будущем ключевой задачей технологий будет объединение команд внутри и за пределами организации для достижения лучших результатов. Речь идет о создании единой платформы, которая сплотит разных типов специалистов - фрилансеров, штатных работников, контракторов и т.д. Работодатели будут видеть всех сотрудников для потенциальной работы, их навыков, опыта и истории взаимодействия с компанией.

Размывание границ работы

Развитие технологий приводит к переосмыслению концепции рабочего места как физического пространства. 84% респондентов в Украине и 87% в мире считают, что разработка правильной модели рабочей среды является важной или очень важной для успеха их организации. Поэтому компаниям следует бросить вызов традиционным ограничениям и разработать физическую, цифровую или гибридную среду, отвечающую разным потребностям и предпочтениям работников.

В создании рабочей среды будущего, по мнению респондентов, важнейшими элементами являются корпоративная культура (считают 44% опрошенных в Украине, 37% - в мире) и сильное лидерство (убеждены 38% респондентов в Украине и 37% - в мире).

Кроме того, важным фактором остается возможность работы удаленно и возможность выбирать, когда, как и где работать, в зависимости от желания работников и потребностей компании.

Две трети опрошенных в мире (64%) ответили, что уже рассматривали (или рассматривали) поиск новой работы, если бы их работодатель хотел, чтобы они вернулись в офис на полный рабочий день. Для многих украинцев, ставших вынужденными переселенцами из-за войны, отдаленный формат позволяет продолжать работать, не меняя работодателя и даже больше — сдерживает от более активной интеграции в экономики соседних стран.

Повышение внимания к человеческим рискам

Человеческие риски и их учет — новый тренд, продиктованный реальностью настоящего. 85% респондентов в Украине и 81% в мире признают важность предвидения и учета более широких общественных и экологических рисков при принятии решений по работникам.

Больше украинских респондентов беспокоят риски, связанные с политической нестабильностью (80%) и миграцией (72%). В то же время в мире беспокойство почти равномерно распределяется между разными рисками, не формируя пиков (политическая нестабильность — 32%, образование и жизнеспособность — 31%, экономическое неравенство — 29% и др.). И в Украине, и в мире одним из ключевых вызовов есть образование. В течение следующих 2–4 лет следует ожидать роста этого риска. Такое повышенное внимание к вопросу образования вызвано тем, что программа учебных заведений не учитывает современные потребности бизнеса.

Активное регулирование предпринимательской деятельности со стороны государства является еще одним вызовом для компаний в Украине и мире. Украинское бизнес-сообщество ожидает роста влияния этого риска в течение 2–4 лет. Организации со своей стороны убеждены, что для экономического роста требуется либерализация рынка труда.

Киберриски, беспокоящие одну пятую респондентов в мире, фактически не беспокоят украинцев. Однако Украине следует определить этот вопрос как приоритетный, особенно учитывая атаки предыдущих лет, а также киберугрозы военного времени.

Лидерство в мире без границ

В настоящее время организации осознают неотвратимость изменений и новых подходов. Эволюция рабочей среды требует от руководителей развиваться вместе со своими работниками. 97% респондентов в Украине и 94% в мире считают лидерские способности и эффективность руководителей важными факторами успеха их организации, а это самый высокий показатель важности среди всех трендов.

В то же время, 76% опрошенных в Украине и 72% верят, что лидеры их организации имеют необходимые возможности для эффективного управления. Однако руководителям трудно определить приоритеты из-за большого количества и частоты изменений.