Какие технологии могут стать ключевыми в мире в ближайшее десятилетие - оценка эксперта

В ближайшие десять лет мировые инвесторы будут вкладывать средства в искусственный интеллект, MedTech, Defence Tech и CyberSecurity, считает и.о. исполнительного директора Ассоциации IT Ukraine Мария Шевчук. Эти инновации уже стали полезными в разных сферах жизни - от бизнеса до обороны, так что весь потенциал таких технологий еще не раскрыт. Более того, как бизнес использует инновации для усиления конкуренции, Delo.ua рассказывает в статье "Какие технологии выбирают компании в мире с целью развития".

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Мария Шевчук из Ассоциации IT Ukraine выделила топ-3 технологии, которые будут активно развиваться в ближайшие 10 лет:

Искусственный интеллект. Использование AI в автономных автомобилях, медицине, финансах, маркетинге, образовании будет расти, поэтому инвесторам интересно вкладываться в эту технологию. Уже сейчас Alibaba, Meta, Google инвестируют в развитие AI. Как пример, в конце октября компания Google заявила об инвестировании до $2 млрд в компанию Anthropic, которая развивает AI и организована бывшими сотрудниками OpenAI, создавшими GPT Chat.

MedTech. Темпы развития отрасли ускорила пандемия. Глобально с 2013 года отрасль tech-медицины по объему выросла в 4 раза и уже в 2020 году достигла $62,45 млрд. Согласно докладу Global Telehealth Market, рынок MedTech будет расти в среднем на 26,5% ежегодно и достигнет $475,5 млрд. 2026 года.

Defence Tech и CyberSecurity. С количеством разработок растет и количество потенциальных угроз, особенно в условиях развития AI. Инвестиции в разработку новых методов киберзащиты и защиты данных будут необходимы. В условиях вооруженных конфликтов вектор Defence Tech продолжает свое развитие и станет направлением для инвестирования даже для целых стран.

К примеру, Германия направила дополнительно на оборону более 100 млрд евро и повысит расходы на безопасность до 2% ВВП с 2024 года. Литва доведет долю оборонного бюджета до 2,5% ВВП к 2030 году. А Министерство обороны США еще в 2023 году попросило заложить в бюджет $874 млн на разработку технологий ИИ, что на $33 млн больше, чем в 2022-м. Все эти затраты у большинства связаны именно с разработками в Defence Tech.

Какие риски может принести миру развитие умных технологий

Руководитель Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает, что ключевым вызовом для человечества становится использование "умных технологий", прежде всего, ИИ. Дело в том, что существует не только риск потери контроля над этими технологиями, но и риск применения подобных технологий в террористических целях.

А и.о. исполнительного директора Ассоциации IT Ukraine Мария Шевчук обращает внимание на то, что мир должен законодательно урегулировать использование новейших технологий. США, страны ЕС и Украина уже работают над тем, чтобы все эти риски сделать невозможным. В частности, для этого Минцифры уже разработало дорожную карту по регулированию ИИ.

"Минцифры, Ассоциация IT Ukraine и другие стейкхолдеры совместно прорабатывают European AI Act, чтобы разработать комфортную среду для развития новейших технологий в Украине, с учетом всех имеющихся потенциальных рисков", – говорит Шевчук.

Больше о технологических трендах мирового бизнеса в 2024 году, можно прочитать в статье Delo.ua " Какие технологии выбирают компании в мире с целью развития".