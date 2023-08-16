США ведут переговоры по расширению путей экспорта зерна из Украины, – WSJ

США ведут переговоры с Турцией, Украиной и ее соседями касательно увеличения использования альтернативных путей экспорта украинского зерна. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

План, поддержанный Штатами, предусматривает, что к октярбрю мощности Украины для экспорта зерна по Дунаю должны быть увеличены до четырех миллионов тонн в месяц. Значительную часть продовольствия будут отправлять вниз по реке и через Черное море в порты в Румынии, а затем в другие страны. Такой маршрут будет медленнее и дороже, чем Черноморский зерновой коридор, но станет его альтернативой.

По словам одного из собеседников издания, Штаты рассматривают все варианты для защиты кораблей, следующих в и из дунайских портов Украины, включая военные решения.

Также США будут частично опираться на инициативу Европейского Союза касательно "коридоров солидарности" – автомобильнымх, железнодорожных и морских путей перевозки украинского зерна и других грузов.

Чиновники в ЕС считают, что по этим маршрутам Украина сможет экспортировать в среднем от 5 до 5,5 млн тонн зерна в месяц. Наибольшим показателем было 4,2 млн тонн экспорта – в ноябре 2022 года. В июне 2023-го из Украины таким образом вывезли 3 млн тонн продовольствия. Около 60% этого экспорта было осуществлено по дунайскому маршруту.

Что происходит после выхода РФ из зерновой сделки?

17 июля истек срок действия зернового соглашения, направленного на обеспечение безопасного прохода судов из украинских черноморских портов, и в Кремле заявили о прекращении участия в инициативе.

Минобороны страны-агрессора заявляло, что с 20 июля все судна, которые следуют в акватории Черного моря к украинским портам, будут рассматриваться им как потенциальные перевозчики военных грузов.

Параллельно российские войска активизировали обстрелы зерновой инфраструктуры в Украине, прежде всего – в Одесской области.

На днях в Украине открыли временные маршруты для торговых суден, двигающихся к или из морских портов через Черное море. В первую очередь речь идет о кораблях, которые находятся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала полномасштабного вторжения РФ. При этом украинские военные предупредили о том, что на маршрутах сохраняется минная опасность и угроза обстрелов со стороны России.

Сегодня, 16 августа, временным коридором воспользовалось первое судно. Им стал контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга, который отправился из Одессы.

Источник фото: ua.depositphotos.com