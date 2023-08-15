Латвия готовится осенью перевозить украинское зерно по железной дороге

Латвийская железная дорога (LDz) видит возможность осенью 2023 присоединиться к перевозке украинского зерна. Хотя раньше в LDz скептически относились к такой идее.

Об этом сообщил глава правления компании Риналдс Плявниэкс в интервью Латвийскому радио, передает Delfi.lt.

Он отметил, что до лета 2023 года считал транспортировку украинского зерна по железной дороге через Латвию мало вероятным. Но впоследствии признал, что технологические возможности логистики и перевалки настолько развились, что процесс перевалки может быть гораздо более оперативным.

"Сейчас появилась возможность для перевозки украинского зерна", – подчеркнул Плевниекс.

Теперь он прогнозирует, что через Латвию по железной дороге за год можно будет перевезти примерно от 500 тыс до 1 млн тонн украинского зерна.

LDz, как предполагает глава ее правления, может быть вовлечена в транспортировку зерна из Украины уже осенью 2023 года.

Заметим, что о транспортировке украинского зерна в порты Латвии говорили еще в 2022 году. В августе того года обсуждали варианты экспорта продукции украинских аграриев с помощью латвийских портов.

Обсуждение зародилось на фоне угроз РФ выйти из "зернового соглашения". Тогда этого не произошло, однако недавно Москва все же заявила о прекращении своего участия.