Зеленский провел совещание с военными по экспорту зерна

Президент Владимир Зеленский 11 августа провел совещание относительно альтернатив по экспорту зерна.

Об этом он сообщил в вечернем видеообращении.

По его словам, участие в совещании приняли руководитель ГУР Кирилл Буданов, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий ВМС Алексей Неижпапа, руководитель СБУ Василий Малюк и представители министерства инфраструктуры.

"Делаем все возможное, чтобы Украина была и дальше гарантом продовольственной безопасности, а наши люди имели доступ к мировым рынкам", - отметил Зеленский.

Что происходит после выхода РФ из зерновой сделки

17 июля истек срок действия зернового соглашения, которое было направлено на обеспечение безопасного прохода суден из украинских черноморских портов, и в Кремле заявили о прекращении участия в инициативе.

Разведка Великобритании сообщила 26 июля, что после этого Черноморский флот страны-агрессора изменил свою позицию и, вероятно, готовится к действиям по блокаде Украины.

Параллельно российские войска активизировали обстрелы зерновой инфраструктуры в Украине, прежде всего – в Одесской области. Только за девять дней оккупанты уничтожили 180 тыс. тонн продовольствия.

Как писало Financial Times, также РФ продвигает план по поставкам зерна в Африку и вытеснению Украины с мировых рынков. Идея предусматривает, чтобы Катар платил Москве за доставку зерна в Турцию, а та распределяла продовольствие в страны, которые нуждаются в нем.

Недавно в Украине открыли временные маршруты для гражданских судов через Черное море, движущиеся в морские порты Украины или из Украины. При этом военные сообщают, что вдоль маршрутов сохраняется минная опасность и угроза обстрелов со стороны Российской Федерации. Этими маршрутами в первую очередь будут пользоваться суда, которые находятся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала полномасштабного вторжения России.