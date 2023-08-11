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Зеленский провел совещание с военными по экспорту зерна
Президент Владимир Зеленский 11 августа провел совещание относительно альтернатив по экспорту зерна.
Об этом он сообщил в вечернем видеообращении.
По его словам, участие в совещании приняли руководитель ГУР Кирилл Буданов, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий ВМС Алексей Неижпапа, руководитель СБУ Василий Малюк и представители министерства инфраструктуры.
"Делаем все возможное, чтобы Украина была и дальше гарантом продовольственной безопасности, а наши люди имели доступ к мировым рынкам", - отметил Зеленский.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Что происходит после выхода РФ из зерновой сделки
17 июля истек срок действия зернового соглашения, которое было направлено на обеспечение безопасного прохода суден из украинских черноморских портов, и в Кремле заявили о прекращении участия в инициативе.
Разведка Великобритании сообщила 26 июля, что после этого Черноморский флот страны-агрессора изменил свою позицию и, вероятно, готовится к действиям по блокаде Украины.
Параллельно российские войска активизировали обстрелы зерновой инфраструктуры в Украине, прежде всего – в Одесской области. Только за девять дней оккупанты уничтожили 180 тыс. тонн продовольствия.
Как писало Financial Times, также РФ продвигает план по поставкам зерна в Африку и вытеснению Украины с мировых рынков. Идея предусматривает, чтобы Катар платил Москве за доставку зерна в Турцию, а та распределяла продовольствие в страны, которые нуждаются в нем.
Недавно в Украине открыли временные маршруты для гражданских судов через Черное море, движущиеся в морские порты Украины или из Украины. При этом военные сообщают, что вдоль маршрутов сохраняется минная опасность и угроза обстрелов со стороны Российской Федерации. Этими маршрутами в первую очередь будут пользоваться суда, которые находятся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала полномасштабного вторжения России.