Які технології варто використовувати українцям для розрахунків - оцінки експерта

За даними Visa, Україна посідає п'яте місце у світі за проникненням оплати токенами станом на грудень 2023 року. Це означає, що токенізовані транзакції є дуже популярними серед українців. Про це в інтерв’ю Delo.ua розповіла Світлана Чирва, віцепрезидентка, регіональна менеджерка Visa в Україні та Молдові.

"Якщо говорити про безконтактну оплату за допомогою токенізованих транзакцій, треба розуміти, що ця технологія має високий захист, оскільки відповідає всім міжнародним стандартам, наприклад, таким як EMV 3-D Secure, проходить оцінку ризиків всередині Visa (risk score) та постійно вдосконалюється. Так, наразі в Україні ми активно співпрацюємо із учасниками ринку та НБУ по впровадженню Strong Customer Authentication (SCA), задача якої є посилити рівень автентифікації", - говорить Чирва.

Також експертка зазначає, що у випадку безконтактних оплат також існують ліміти на проведення транзакцій. Наприклад, споживач приходить в магазин та купує товари на відносно невелику суму, умовно, 300-400 гривень. Під час розрахунку покупець має прикласти до термінала картку, смартфон. Ця операція в рамках ліміту проходить без підтвердження. У випадку, коли споживач здійснює транзакції на більшу за ліміти суму, такі операції треба підтвердити. Тобто, є певні рівні безпеки, які налаштовані вже роками та постійно покращуються.

Щоб загалом в людей не виникало проблем при проведенні таких транзакцій, їх потрібно навчати правильно використовувати свої гаджети, відповідально налаштовувати ліміти в інтернет-банкінгу, рекомендує Світлана Чирва. Це важливо, оскільки сьогодні банки можуть пропонувати дуже широкий спектр сервісів, які допомагають клієнту контролювати його фінансові дії.

"Наприклад, люди самостійно можуть збільшувати або зменшувати ліміти для розрахунку в інтернет-магазині, переказах та ін. Якщо людина розуміє свою фінансову поведінку, тоді вона знає, скільки грошей витрачає під час онлайн-шопінгу чи звичайного походу в магазин за продуктами. Тоді покупець може чітко налаштувати свої ліміти для розрахунків, що в свою чергу створює додатковий захист від потенційно можливого шахрайства", - говорить експертка.

Аналогічний підхід щодо захисту грошей працює в транспортних сервісах. Наприклад, людина їде в метро чи тролейбусі та двічі випадково використала свій гаджет чи картку. Якщо встановлено ліміт на такі транзакції, операція з оплати за проїзд пройде тільки один, а не два рази. Тож такий механізм як ліміти дуже зручно використовувати у повсякденному житті.

Чому клієнти мають знати про ризики соціальної інженерії

Світлана Чирва із Visa вважає, що люди мають звертати особливу увагу на соціальну інженерію. Мова йде про ситуації, коли клієнт сам розголошує свої персональні дані шахраям.

"Щоб запобігти цьому ми на постійній основі здійснюємо кампанії про фінансову грамотність та безпеку. В рамках таких проєктів допомагаємо людям зрозуміти, яку інформацію можна повідомляти стороннім особам, а яку – ні. Такі заходи зазвичай ми проводимо спільно з банками. Це важливо, оскільки часто шахраї можуть телефонувати клієнтам фінустанов з невідомого номеру та використовувати різноманітні пастки для отримання особистих даних", - говорить експертка.

На її думку, загалом українці розуміють, коли їм дзвонять шахраї. Але все одно є чутлива аудиторія, наприклад, пенсіонери. Тож треба постійно навчати людей правил фінансової грамотності, щоб вони розуміли, як можуть захистити свої особисті дані та гроші.

Більше про те, як технології змінюють фінансові послуги в Україні, в інтерв’ю Delo.ua розповіла Світлана Чирва, віцепрезидентка, регіональна менеджерка Visa в Україні та Молдові.