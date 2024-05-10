Какие технологии следует использовать украинцам для расчетов – оценки эксперта

По данным Visa, Украина занимает пятое место в мире по проникновению оплаты токенами по состоянию на декабрь 2023 года. Это означает, что токенизированные транзакции очень популярны среди украинцев. Об этом в интервью Delo.ua рассказала Светлана Чирва, вице-президент, региональная менеджер Visa в Украине и Молдове.

"Если говорить о бесконтактной оплате с помощью токенизированных транзакций, надо понимать, что эта технология имеет высокую защиту, поскольку отвечает всем международным стандартам, например, таким как EMV 3-D Secure, проходит оценку рисков внутри Visa (risk score) и постоянно совершенствуется. Так, сейчас в Украине мы активно сотрудничаем с участниками рынка и НБУ по внедрению Strong Customer Authentication (SCA), задача которой – усилить уровень аутентификации", - говорит Чирва.

Также эксперт отмечает, что в случае бесконтактных оплат также существуют лимиты на проведение транзакций. К примеру, потребитель приходит в магазин и покупает товары на относительно небольшую сумму, условно, 300-400 гривен. При расчете покупатель должен приложить к терминалу карточку, смартфон. Эта операция в рамках лимита проходит без подтверждения. В случае, когда потребитель осуществляет транзакции на больше лимитов суммы, такие операции нужно подтвердить. То есть есть определенные уровни безопасности, которые настроены уже годами и постоянно улучшаются.

Чтобы вообще у людей не возникало проблем при проведении таких транзакций, их нужно учить правильно использовать свои гаджеты, ответственно настраивать лимиты в интернет-банкинге, рекомендует Светлана Чирва. Это важно, поскольку сегодня банки могут предлагать широкий спектр сервисов, которые помогают клиенту контролировать его финансовые действия.

"Например, люди самостоятельно могут увеличивать или уменьшать лимиты для расчета в интернет-магазине, переводах и др.. Если человек понимает свое финансовое поведение, тогда он знает, сколько денег тратит во время онлайн-шопинга или обычного похода в магазин за продуктами. Тогда покупатель может четко настроить свои лимиты для расчетов, что, в свою очередь, создает дополнительную защиту от потенциально возможного мошенничества", - говорит эксперт.

Аналогичный подход к защите денег работает в транспортных сервисах. Например, человек едет в метро или троллейбусе и дважды случайно использовал свой гаджет или карточку. Если установлен предел на такие транзакции, операция по оплате за проезд пройдет только один, а не два раза. Так что такой механизм как лимиты очень удобно использовать в повседневной жизни.

Почему клиенты должны знать о рисках социальной инженерии

Светлана Чирва из Visa считает, что люди должны обращать особое внимание на социальную инженерию. Речь идет о ситуациях, когда клиент сам разглашает свои персональные данные мошенникам.

"Чтобы предотвратить это, мы на постоянной основе осуществляем кампании о финансовой грамотности и безопасности. В рамках таких проектов помогаем людям понять, какую информацию можно сообщать посторонним лицам, а какую – нет. Такие мероприятия обычно мы проводим совместно с банками. Это важно, поскольку часто мошенники могут звонить по телефону клиентам финучреждений с неизвестного номера и использовать разнообразные ловушки для получения личных данных", - говорит эксперт.

По ее мнению, в целом украинцы понимают, когда им звонят мошенники. Но все равно есть чувствительная аудитория, например пенсионеры. Поэтому нужно постоянно обучать людей правилам финансовой грамотности, чтобы они понимали, как они могут защитить свои личные данные и деньги.

Больше о том, как технологии меняют финансовые услуги в Украине, в интервью Delo.ua рассказала Светлана Чирва, вице-президент, региональная менеджер Visa в Украине и Молдове.