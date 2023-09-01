"Гуманитарный коридор". Из порта "Пивденный" вышли суда с металлопродукцией

Еще два судна воспользовались украинским гуманитарным коридором из морских портов в Черном море. Они были заблокированы в порту "Пивденный".

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Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

Балкеры Anna-Theresa, плавающие под флагом Либерии, и Ocean Courtesy (Маршалловы острова) двигаются по установленному коридору в направлении Босфора. Суда перевозят металлопродукцию: 56 тысяч тонн чугуна и 172 тысячи тонн железорудного концентрата. Раньше, в основном, суда нагружали агропродукцией.

Оба балкера находятся в оперировании сингапурской судоходной компании. Они находились в порту "Пивденный" до полномасштабного вторжения: Anna-Theresa находился там с 22 февраля 2022 года, а Ocean Courtesy - с 16 февраля 2022 года.

Специальный гуманитарный коридор был создан для эвакуации судов, находившихся в украинских портах Черноморск, Одесса и "Пивденный" на момент полномасштабного вторжения РФ. С 15 августа временным коридором воспользовалось уже 4 судна.

Первым был контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга. Вторым судном, вышедшим из порта Одессы после выхода России из "зернового соглашения", стал Primus.

Киев создал коридор, потому что после приостановки работы "зернового соглашения" компании, занимающиеся судоходством и страхованием, выразили обеспокоенность по безопасности. Учитывая, что российские войска активизировали обстрелы зерновой инфраструктуры в Украине, прежде всего – в Одесской области.