В Україні працюють над ціноутворенням для послуг із розмінування

Міністерство економіки продовжує працювати над запуском ринку розмінування в Україні і планує уніфікувати підходи до визначення цін на послуги з розмінування залежно від складності роботи, яку потрібно буде виконати.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що відбулась робоча зустріч за участі заступника міністра економіки України Ігоря Безкаравайного, експертів ПР ООН, представників операторів протимінної діяльності (далі – оператори ПДМ), на якій обговорили принцип формування вартості робіт із розмінування.

"Цього року ми запускаємо програму компенсації фермерам, які розміновуватимуть свої землі, залучаючи сертифікованих операторів протимінної діяльності. І Уряд компенсуватиме фермерам частину витрат на розмінування. На ці потреби в бюджеті закладено 3 мільярди гривень", – заявив Безкаравайний.

За його словами, необхідно забезпечити такий підхід до ціноутворення, який з одного боку є достатньо гнучким в умовах невизначеності точних умов роботи операторів на конкретній ділянці та є привабливим для їх роботи, а з іншого - забезпечує ефективність використання державних та донорських коштів.

Своєю чергою представники 17 операторів ПМД надали свої розрахунки щодо вартості робіт із розмінування. Отримана інформація дозволить уніфікувати підходи до визначення цін на послуги з розмінування залежно від складності роботи, яку потрібно буде виконати.

Нагадаємо, на початку лютого Уряд схвалив рішення про запуск експериментального проекту щодо сертифікації операторів протимінної діяльності. Проект розрахований на два роки і ще більше наближає Україну до створення ринку розмінування. Новий порядок зменшує бюрократичне навантаження, визначає єдиний перелік документів, які мають подавати потенційні оператори ПМД, встановлює жорсткі процедурні строки.

100 мільйонів з United24 спрямують на розмінування

Понад 97 млн грн, що надійшли на рахунок Міністерства економіки для фінансування заходів гуманітарного розмінування в рамках платформи United24 направлять на придбання техніки та обладнання для розмінування, повідомили у Мінекономіки.

Ці кошти розподілять між Державною службою з надзвичайних ситуацій та Державною спеціальною службою транспорту на такі цілі:

допомога ДССТ з придбанням машини дистанційного механізованого розмінування важкого типу (аналог МV-10);

придбання для ДССТ 400 захисних забрал та 400 захисних фартухів сапера гуманітарного розмінування;

придбання для ДСНС двох сідельних тягачів для перевезення машин дистанційного механізованого розмінування;

придбання для ДСНС трьох броньованих піротехнічних машин легкого типу для перевезення вибухонебезпечних предметів.

Розмінування в Україні

Україна сподівається повернути 80% потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами та мінами земель у господарське використання протягом 10 років.

Станом на 1 листопада щонайменше 264 мирних жителів загинули від мін, а понад 830 були поранені. Якщо проблема замінування не буде ефективно вирішуватись, кількість жертв до 2030 року може сягнути 9 тисяч.

Також забруднення зробило непридатними частину найцінніших сільськогосподарських угідь країни. Це вплинуло як на економіку України, так і на продовольчу безпеку в світі.

Щоб пришвидшити розмінування, Україна має намір використовувати всі наявні в її розпорядженні технологічні інструменти.

Крім того, Уряд України хоче залучити до розмінування земель штучний інтелект, який аналізуватиме великі масиви даних (big data).

В Україні з початку 2024 року оновили та переглянули план пріоритетного повернення у господарську експлуатацію сільськогосподарських земель. Згідно з новим планом, першочергового обстеження, очищення та розмінування потребують понад 512 тисяч гектарів сільгоспугідь.