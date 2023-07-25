Ціни на пшеницю зросли до 5-місячного максимуму: це повʼязано з обстрілами українських портів

Ф'ючерси на пшеницю в Чикаго зросли на 2%, досягнувши максимуму з 21 лютого. Атаки Росії на українські порти та зернову інфраструктуру викликали занепокоєння щодо довгострокових глобальних поставок і продовольчої безпеки, повідомляє Reuters.

"Спад українського експорту був врахований ринком, і покупці тепер чекають, що станеться з російським експортом пшениці. Будь-які обмеження на рух суден із РФ підвищать ціни", – сказав один із сінгапурських трейдерів.

Найактивніший контракт на пшеницю на Чиказькій біржі торгівлі додав 2% (до 7,72 долара за бушель) станом на 03:38 за Гринвічем (05:38 за київським часом) після того, як раніше досяг 7,77 долара.

Кукурудза подорожчала на 0,1% – до 5,69 долара за бушель, тоді як соєві боби втратили 0,1%, знизившись у ціні до 14,23 долара за бушель.

Атаки на порти: хронологія обстрілів

Останніми днями російські окупанти активізували атаки по Одесі й області на тлі виходу РФ із зернової угоди.

Зокрема, в ніч на 18 липня ворог застосував ракети й безпілотники. Тоді сили ППО знищили ворожі цілі, проте внаслідок падіння уламків було пошкоджено об'єкти портової інфраструктури.

Наступної ночі загарбники здійснили нову атаку по регіону, пошкодивши будинки, зерновий і олійний термінали, промисловий об'єкт та туристичні бази. Зокрема, ворог вивів із роботи значну частину експортної інфраструктури порту "Чорноморськ".

Після цього обстрілу президент України Володимир Зеленський дав доручення військовим посилити захист портової інфраструктури. При цьому він розповідав, що масштабність інциденту показала нестачу в України засобів протиповітряної оборони.

21 липня ворожі ракети поцілили в термінали з зерном одного з агропідприємств Одеської області, внаслідок чого було знищено 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю.

А 24 липня росіяни спрямували дрони Shahed-136 на портову інфраструктуру Дунаю, зруйнувавши ангар із зерновими та пошкодивши резервуари для зберігання інших видів вантажів.