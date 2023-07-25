Цены на пшеницу выросли до 5-месячного максимума: это связано с обстрелами украинских портов

Фьючерсы на пшеницу в Чикаго выросли на 2%, достигнув максимума с 21 февраля. Атаки России на украинские порты и зерновую инфраструктуру вызвали обеспокоенность долгосрочными глобальными поставками и продовольственной безопасностью, сообщает Reuters.

"Спад украинского экспорта был учтен рынком, и покупатели теперь ждут, что произойдет с российским экспортом пшеницы. Любые ограничения на движение суде из РФ повысят цены", – сказал один из сингапурских трейдеров.

Самый активный контракт на пшеницу на Чикагской бирже торговли прибавил 2% (до 7,72 доллара за бушель) по состоянию на 03:38 по Гринвичу (05:38 по киевскому времени) после того, как ранее достиг 7,77 доллара.

Кукуруза подорожала на 0,1% – до 5,69 доллара за бушель, в то время как соевые бобы потеряли 0,1%, снизившись в цене до 14,23 доллара за бушель.

Атаки на порты: хронология обстрелов

В последние дни российские оккупанты активизировали атаки по Одессе и области на фоне выхода РФ из зерновой сделки.

В частности, в ночь на 18 июля враг применил ракеты и беспилотники Тогда силы ПВО уничтожили враждебные цели, однако в результате падения обломков были повреждены объекты портовой инфраструктуры.

На следующую ночь захватчики совершили новую атаку по региону, повредив дома, зерновой и масляный терминалы, промышленный объект и туристические базы. В частности, враг вывел из работы значительную часть экспортной инфраструктуры порта "Черноморск".

После этого обстрела президент Украины Владимир Зеленский поручил военным усилить защиту портовой инфраструктуры. При этом он рассказывал, что масштабность инцидента показала нехватку у Украины средств противовоздушной обороны.

21 июля вражеские ракеты попали в терминалы с зерном одного из агропредприятий Одесской области, в результате чего было уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.

А 24 июля россияне направили дроны Shahed-136 на портовую инфраструктуру Дуная, разрушив ангар с зерновыми и повредив резервуары для хранения других видов грузов.