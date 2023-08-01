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Боротися як із піратами. Посол України закликав НАТО захистити зерновий коридор від РФ
Північноатлантичному альянсу слід захистити українські зерновози в Чорному морі за прикладом боротьби з піратами в Африці. Про це заявив посол України в Німеччині Олексій Макеєв в інтервʼю Rheinische Post.
Він зазначив, що вільне судноплавство в міжнародних водах – в інтересах фактично кожної країни.
"Україна здатна забезпечити своєю сільськогосподарською продукцією багато країн світу. У нас є зерно для 400 мільйонів людей у всьому світі. Зараз Росія перекрила всі ці шляхи. Дунаю, залізниці та автомобільних доріг тепер не вистачить. Якби НАТО захищало українські вантажні та торговельні судна, які проходять Чорним морем, це було б гарним знаком, так само як НАТО та ЄС захищають або захищали судноплавні шляхи від піратства в Середземному морі чи на Африканському Розі", – висловився дипломат.
За словами Макеєва, наразі жодне судно в Чорному морі не почувається безпечно та вільно.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Що відбувається після виходу РФ із зернової угоди?
17 липня сплив термін дії зернової угоди, яка була спрямована на гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів, і в Кремлі заявили про припинення участі в ініціативі.
Розвідка Великої Британії повідомила 26 липня, що після цього Чорноморський флот країни-агресорки змінив свою позицію, і, ймовірно, готується до дій щодо блокади України.
Того ж дня український Military Media Center поінформував, що збройні сили РФ активізували бойову підготовку надводних сил та морської авіації Чорноморського флоту. Зокрема, росіяни відпрацьовують блокування морських районів, виявлення і знищення кораблів. За даними центру, окупанти практикують ураження цивільних суден, які прямуватимуть до та з портів України.
Паралельно російські війська активізували обстріли зернової інфраструктури в Україні, передусім – на Одещині. За девʼять днів окупанти знищили 180 тис. тонн продовольства. На тлі цих атак ціни на пшеницю зросли.
Як писало Financial Times, також РФ просуває план з постачання зерна до Африки та витіснення України зі світових ринків. Ідея передбачає, щоб Катар платив Москві за доставку зерна до Туреччини, а та розподіляла продовольство у країни, які потребують його.