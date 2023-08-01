Боротися як із піратами. Посол України закликав НАТО захистити зерновий коридор від РФ

Північноатлантичному альянсу слід захистити українські зерновози в Чорному морі за прикладом боротьби з піратами в Африці. Про це заявив посол України в Німеччині Олексій Макеєв в інтервʼю Rheinische Post.

Він зазначив, що вільне судноплавство в міжнародних водах – в інтересах фактично кожної країни.

"Україна здатна забезпечити своєю сільськогосподарською продукцією багато країн світу. У нас є зерно для 400 мільйонів людей у ​​всьому світі. Зараз Росія перекрила всі ці шляхи. Дунаю, залізниці та автомобільних доріг тепер не вистачить. Якби НАТО захищало українські вантажні та торговельні судна, які проходять Чорним морем, це було б гарним знаком, так само як НАТО та ЄС захищають або захищали судноплавні шляхи від піратства в Середземному морі чи на Африканському Розі", – висловився дипломат.

За словами Макеєва, наразі жодне судно в Чорному морі не почувається безпечно та вільно.

Що відбувається після виходу РФ із зернової угоди?

17 липня сплив термін дії зернової угоди, яка була спрямована на гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів, і в Кремлі заявили про припинення участі в ініціативі.

Розвідка Великої Британії повідомила 26 липня, що після цього Чорноморський флот країни-агресорки змінив свою позицію, і, ймовірно, готується до дій щодо блокади України.

Того ж дня український Military Media Center поінформував, що збройні сили РФ активізували бойову підготовку надводних сил та морської авіації Чорноморського флоту. Зокрема, росіяни відпрацьовують блокування морських районів, виявлення і знищення кораблів. За даними центру, окупанти практикують ураження цивільних суден, які прямуватимуть до та з портів України.

Паралельно російські війська активізували обстріли зернової інфраструктури в Україні, передусім – на Одещині. За девʼять днів окупанти знищили 180 тис. тонн продовольства. На тлі цих атак ціни на пшеницю зросли.

Як писало Financial Times, також РФ просуває план з постачання зерна до Африки та витіснення України зі світових ринків. Ідея передбачає, щоб Катар платив Москві за доставку зерна до Туреччини, а та розподіляла продовольство у країни, які потребують його.