Україна та Литва домовилися про полегшення процедур перетину кордону для транзитних вантажів, оскільке це дозволить збільшити обсяги перевезень української сільськогосподарської продукції до країн Балтії та ЄС.

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Про це повідомила заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Азархіна.

За її словами, відповідне рішення було прийнято на засіданні Міжурядової українсько-литовської комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва.

За домовленістю, ветеринарна та фітосанітарна інспекція транзитних вантажів буде перенесена з українсько-польських прикордонних переходів до порту Клайпеда. Це дозволить скоротити час проходження митного контролю та знизити витрати на логістику.

Крім того, сторони домовилися про розроблення нових маршрутів перевезення вантажів через територію Польщі. Це дозволить збільшити вантажопотік та розширити номенклатуру залізничних вантажів між Україною та Литвою.

Литовська сторона повідомила, що лише полегшення процедурних вимог на українсько-польському кордоні дозволить транспортувати до Клайпедського порту до 500 тис. тонн української сільськогосподарської продукції на рік.

До того ж, Литва планує встановити термінал зміни залізнодорожних візків у Шештокаї, що дозволить набагато збільшити вантажопотік між країнами та розвивати взаємовигідні довгострокові контракти між литовським бізнесом й українськими виробниками зерна.

Окрім того, Литовська сторона запропонувала українським авіакомпаніям розглянути питання про початок діяльності в Литві, а також участь у національних конкурсах на стратегічні напрямки.