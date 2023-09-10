Украина и Литва договорились об облегчении процедур пересечения границы для транзитных грузов, поскольку это позволит увеличить объемы перевозок украинской сельскохозяйственной продукции в страны Балтии и ЕС.

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Об этом сообщила заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Азархина.

По ее словам, соответствующее решение было принято на заседании Межправительственной украинско-литовской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

По договоренности, ветеринарная и фитосанитарная инспекция транзитных грузов будет перенесена с украинско-польских пограничных переходов в порт Клайпеда. Это позволит сократить время прохождения таможенного контроля и снизить затраты на логистику.

Кроме того, стороны договорились о разработке новых маршрутов перевозки грузов через территорию Польши. Это позволит увеличить грузопоток и расширить номенклатуру железнодорожных грузов между Украиной и Литвой.

Литовская сторона сообщила, что только облегчение процедурных требований на украинско-польской границе позволит транспортировать в Клайпедский порт до 500 тыс. тонн украинской сельскохозяйственной продукции в год.

Кроме того, Литва планирует установить терминал смены железнодорожных колясок в Шештокае, что позволит намного увеличить грузопоток между странами и развивать взаимовыгодные долгосрочные контракты между литовским бизнесом и украинскими производителями зерна.

Кроме того, литовская сторона предложила украинским авиакомпаниям рассмотреть вопрос о начале деятельности в Литве, а также участии в национальных конкурсах на стратегические направления.