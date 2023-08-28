Продовольственная безопасность: планируют ли аграрии уменьшать посевные площади - результаты опроса

Несмотря на войну и неопределенность с экспортом зерна, подавляющее большинство украинских аграриев не планирует существенно менять посевные площади под озимыми культурами по сравнению с прошлым сезоном.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Отмечается, что ведомство провело опрос по планам и подготовке сельхозпроизводителей к проведению посевной кампании озимых под урожай 2024 года.

В частности, почти половина фермеров (45%) не планируют существенно сокращать посевные площади озимых культур. При этом 38% опрошенных предпринимателей могут увеличить посевную площадь. 14% аграриев отметили, что в этом году не будут сеять озимые.

"Такое соотношение в целом соответствует аграрной практике в Украине, где ежегодно до 20% сельскохозяйственных производителей не участвуют в севе озимых культур", - отмечают в МинАПК.

Как свидетельствуют данные опроса, структура озимых культур может претерпеть изменения. Аграрные предприятия планируют сократить долю пшеницы и ячменя, но увеличить площади под озимый рапс.

"В общей сложности посевные площади под озимыми культурами могут увеличиться на 0,5 млн. га или на 8% по сравнению с прошлым сезоном. Ключевым фактором расширения посевных площадей остается рапс, посевы под ним могут увеличиться почти на 40% до рекордных 1,9 млн га", – подчеркивают в МинАПК.

"В этом году мы уже наблюдали, что доля посеянных масличных культур, а именно сои, подсолнечника, рапса, увеличилась. Связано это было, прежде всего, с дорогой логистикой. Эту тенденцию мы наблюдаем и в планах аграриев на следующий сезон", – объяснил первый заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий.

Он добавил, что ключевыми вызовами влияния на посевную кампанию остается дефицит финансовых ресурсов и низкая ликвидность аграрного сектора.

В то же время, основной проблемой большинство производителей называют неопределенность в отношении рыночных перспектив — более трети респондентов.

Кроме того, четверть участников опроса отметили, что снижение экономической мотивации также негативно отразилось на их ожиданиях по посевным и будущему урожаю озимых культур.

Также опрос показал, что вопрос применения удобрений остается одним из наиболее чувствительных для аграриев. Применять его в полном объеме готовы крупные и средние производители. Так, уровень внесения удобрений ожидается на уровне вдвое меньше агрономической потребности (47%). Уровень ожидаемого применения средств защиты растений под урожай озимых в 2024 прогнозируется на уровне 56% от потребности. Лишь 10% респондентов готовы применять удобрения на уровне 100% от потребности, средства защиты растений – на 18%.

Что касается обеспеченности топливом и семенами, то здесь схожи тенденции. Высокую оценку уровня обеспечения топливом и семенами дают крупные и средние производители. В настоящее время средний уровень обеспечения топливом оценивается в 53%, семенами – 60%.

Заметим, сейчас в Украине продолжается жатва. Аграрии уже намолотили 28 млн 769 тыс. тонн зерна. Лидером по намолоту зерновых остается Одесщина.

Напомним, в этом году, по прогнозу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, аграрии смогут собрать около 76,7 млн. тонн зерновых и 20,3 млн. тонн масличных культур.

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