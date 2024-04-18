В первом квартале аграрии получили на развитие хозяйств 36 млрд. кредитных средств

С начала 2024 года агропромышленный сектор Украины значительно укрепил свои позиции, получив 36,1 млрд. гривен банковских кредитов на развитие хозяйств.

Об этом сообщили в Минагрополитике.

По государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9", направленной на поддержку микро-, малого и среднего бизнеса, финансирование осуществлено для 3 222 аграрных хозяйств на сумму 14,5 млрд гривен.

Наибольшие суммы кредитов привлекли аграрии таких областей:

Киевская – 11,6 млрд грн для 515 предприятий

Тернопольская – 2,28 млрд грн для 221 предприятия

Кировоградская – 2,2 млрд грн для 681 предприятия

Львовская – 2,2 млрд грн для 334 предприятий

Днепропетровска – 1,98 млрд грн для 409 предприятий

По программе "Доступные кредиты 5-7-9" наибольшее финансирование получили аграрии Киевской (1,7 млрд грн), Кировоградской (1,5 млрд грн), Винницкой (1,3 млрд грн) и Харьковской (1,3 млрд грн) областей.

В ведомстве добавили, что такая возможность льготного кредитования агропроизводителей стала доступна благодаря поддержке Всемирного банка в рамках "Экстренного проекта предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE)". Аграрии могут получить кредит до 90 млн. грн. под 5-9% годовых.

Какие государственные программы поддержки доступны для фермеров

В этом году правительство расширило список программ для поддержки аграриев. В целом в 2024 году есть следующие программы поддержки сельскохозяйственных производителей:

"Доступные кредиты 5-7-9". Агропроизводители могут получить кредит до 90 млн грн, а предприятия по переработке – до 150 млн грн.

Предприниматели, обрабатывающие до 500 га, могут получить гарантию на кредит через Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Согласно программе, производитель может снизить залог под кредит вдвое. Эта программа также важна для аграриев, занимающихся садоводством.

Гранты на развитие садов и теплиц – до 7 млн гривен или 10 млн гривен соответственно. Деньги после утверждения проекта выплачиваются в течение месяца.

Компенсация до 50% от стоимости восстановления и строительства мелиоративных систем. Это касается прокладки труб, водоотвода, дождевального оборудования. Программа актуальна для фермеров, занимающихся семеноводством, садоводством и выращиванием овощей. В Госбюджете на 2024 год заложено 200 млн. грн.

Компенсация стоимости отечественной сельскохозяйственной техники – до 25%. Программа откроется в апреле 2024 года.

Кроме того, малые фермерские хозяйства площадью до 120 гектаров, которые находятся на деоккупированных территориях и в общинах, где происходили боевые действия, смогут получить финансовую поддержку в размере 8 тысяч гривен на гектар.

Кроме государственной помощи фермерам помогают и зарубежные партнеры. В конце прошлого года Япония передала Украине $390 млн. в рамках проектов Всемирного банка INSPIRE и ARISE. Также в марте в государственный бюджет Украины поступил заем объемом $230 млн от правительства Японии в рамках проекта Всемирного банка "Экстренный проект инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE)".

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