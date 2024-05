Найкращі результати вдаються тим, хто використовує всі можливості

Всі неодноразово чули фразу, що успіх лише на 10% складається з таланту, на 10% з удачі і на 80% з наполегливої праці. Вина нового світу яскраво ілюструють цю фразу, адже їм доводиться конкурувати з винами старого світу. І деякі з них успішно виграють цю гонку. Casillero del Diablo – один з найсерйозніших прикладів, адже це другий за потужністю винний бренд у світі!

Уже п’ятий рік поспіль Casillero del Diablo отримує міжнародне визнання від престижної англійської консалтингової компанії Wine Intelligence, назвавши її другим найпотужнішим винним брендом у світі та першим у Латинській Америці. Щороку Wine Intelligence представляє Global Wine Brand Index. Для останнього звіту було опитано понад 25 000 споживачів з 25 найбільш актуальних країн галузі, що представляє 439 мільйонів постійних споживачів вина у світі.

Незважаючи на те, що Casillero del Diablo зберіг друге місце, йому також вдалося підвищити свій загальний індекс оцінки, піднявшись з 44,1 бала в 2021 році до 45,8 бала в 2022 році. Цей рейтинг базується на зв’язку брендів зі споживачами. Було використано шість методів вимірювання, включаючи "впізнаваність бренду", "покупку, яку запам’ятали за останні три місяці", "вимірювання зв’язку з брендом, пов’язане зі спорідненістю та рекомендацією продукту", серед інших аспектів.

Фото: Casillero del Diablo

Перший експорт вина Casillero del Diablo зробили у 1933 році до Нідерландів і воно одразу завоювала прихильність Старого Світу. Завдяки тому, що Concha y Toro кожен сорт винограду висаджує на ділянках, де він дає найкращий результат, а також завдячуючи невпинній праці і пошуків найкращих способів виробництва вина, вони отримують якісний продукт.

Наприклад, у 2014 році відкрився Інститут досліджень та інновацій (CII) Wines Concha y Toro. Відтоді підхід до виробництва вина став більш "науковим", і Concha y Toro здобуває знання як джерело розвʼязання проблем і змін у виноробній галузі.

Однією з особливостей виноробні є те, що вони вирощують різні сорти винограду у різних долинах, відповідно до того, де клімат та ґрунт дають найкращий вплив на якість вина.

Concha Y Toro (виробник Casillero del Diablo) кожного року входить в топ-10 рейтингу The World’s Most Admired Wine Brands зі своїми винами. Бренди, які потрапляють до The World’s Most Admired Wine Brands в список, обираються Академією світових покупців напоїв та винними експертами Drinks International, включаючи професіоналів з 48 різних країн.

У відборі 50 "улюблених брендів" беруть участь понад 200 спеціалістів винної промисловості, включаючи провідних журналістів, викладачів та державних власників британського диплому Master of Wine.

Мартін Грін, редактор "Drinks International", сказав: "Тисячі виноробень претендують на місце у рейтингу, але лише 50 елітних брендів потрапляють до нього. Виграти місце в цьому престижному списку – це величезне досягнення і показник якості".

Фото: Casillero del Diablo

Саме вино Casillero del Diablo неодноразово підтверджувало свою якість, ось декілька фактів:

Casillero del Diablo отримало дві золоті медалі на Mundus Vini у 2022 році: за Reserva Carmenere 2021 і Chardonnay 2021. Під час сліпої дегустації журі зі 130 експертів оцінювало сотні вин із 33 країн-виробників вина, зокрема Франції, Італії, Іспанії, Сполучених Штатів та Чилі та інших.

Casillero del Diablo отримав два видатних визнання на останньому виданні Concours Mondial de Bruxelles у Бельгії у 2022 році. Casillero del Diablo Reserva Carmenere 2020 отримав золоту медаль, а сорт Merlot 2020 отримав срібну медаль. Ця подія вважається одним із найпрестижніших конкурсів у світі, і у 2022 році він зібрав експертів з усього міжнародного винного сектору, щоб продегустувати понад 7300 вин з майже 40 країн світу. Суворий процес оцінювання базується на моделі, розробленій Міжнародною організацією винограду та вина (OIV) та Міжнародним союзом енологів. Медалями нагороджуються менше ніж 30% вин, які беруть участь у конкурсі.

Casillero del Diablo Carmenere 2019 обрано серед "100 найкращих покупок" за версією Wine Enthusiast. Wine Enthusiast, один із найпрестижніших спеціалізованих винних журналів у Сполучених Штатах, нещодавно оприлюднив результати свого рейтингу "100 найкращих покупок", у якому відзначені вина, які пропонують споживачам найкраще співвідношення ціни та якості. З цієї нагоди Casillero del Diablo Carmenere 2019 був включений до обраного рейтингу.

Фото: Casillero del Diablo

Ці нагороди є свідченням незмінної якості різних сортів Casillero del Diablo, якими щороку користуються мільйони людей у всьому світі.

Casillero del Diablo – це вино, яке підкорило весь світ, ставши званим гостем у багатьох винних шафах!

А ви вже смакували легендарне вино?