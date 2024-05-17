Україна працює над зоною вільної торгівлі з Аргентиною та Чилі

Україна планує розвивати стратегічні партнерства із країнами Латинської Америки, адже це чималий ринок, який цікавий українським виробникам.

Про це заявила перший віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко.

Чилійський бізнес зацікавлений в інвестиціях в Україну

За словами очільниці Мінекономіки, чилійський бізнес зацікавлений в інвестиціях в Україну.

"Головні сфери, цікаві партнерам – видобування, особливо співпраця у розрізі критичних матеріалів, аграрний сектор, переробна промисловість, діджиталізація. Крім того, Чилі має гарні приклади державно-приватного партнерства і готова ділитися цим досвідом з Україною. Як і готова до створення спільних підприємств", - зазначила Свириденко.

Вона додала, що чилійські компанії доєднаються до Ukraine Recovery Conference у Берліні, а деякі, вже готують конкретні проєкти і пропозиції.

Крім того, сторони домовилися про поглиблення співпраці на рівні торгових палат України та Чилі, а також інвестиційних агенцій обох країн.

Також на порядку денному були питання роботи над Угодою про вільну торгівлю між Україною і Чилі, покращення логістики для експорту та підтримки української енергетичної інфраструктури на фоні системних російських обстрілів.

України пропонує Аргентині вільну торгівлю

Як зазначила Свириденко у соцмережі X за підсумками зустрічі з міністром економіки Аргентини Луїсом Капуто, між країнами багато спільного: від структур економіки до підходів до організації управління.

"Ця країна - лідер стратегічно важливого для нас регіону Латинської Америки, тому посилення присутності України на порядку денному - внесок як у розвиток бізнес-зв'язків, так і безпекових проєктів", - резюмувала Свириденко.

Вона нагадала, що Аргентина виділила Україні 16 пакетів гуманітарної допомоги на $600 тис., і наразі в країні проживає до пів мільйона українців.

"Знаємо, що вже є зацікавлення компаній із фармацевтичного, агросекторів, переробної промисловості, які хочуть поглиблювати співпрацю з Україною. Сприяти цьому може й угода про вільну торгівлю з Аргентиною, над якою ми зараз працюємо. Співпраця з Аргентиною виходить на якісно новий рівень", - підкреслила Свириденко.

Нагадаємо, Україна та Бразилія планують інтенсифікувати економічне співробітництво та збільшити товарообіг між країнами.

Україна розробила Стратегію розвитку відносин з країнами Латинської Америки і Карибського басейну

Міністерство закордонних справ України розробило Стратегію розвитку відносин України та країн Латинської Америки і Карибського басейну.

Вона розрахована на п‘ять років.

"Стратегія — це документ стратегічного планування, який має на меті виведення політичних, торговельних, економічних, культурних, гуманітарних та інших сфер співпраці на новий якісний рівень. Вона визначає основні напрями діяльності України в регіоні Латинської Америки і Карибського басейну в умовах протидії агресії РФ, необхідності забезпечення підтримки з метою відновлення справедливого миру в нашій державі та повоєнної відбудови", - підкреслив голова МЗС України Дмитро Кулеба.