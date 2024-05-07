Кабмін підтримав ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною

7 травня на засіданні Кабінету міністрів України було схвалено законопроєкт щодо ратифікації Угоди про вільну торгівлю між Україною та Турецькою Республікою.

Про це повідомили прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і Міністерство економіки України.

Зазначається, що сьогоднішнє рішення створює підстави для завершення внутрішньодержавних процедур щодо набрання чинності цієї Угоди.

"Наступний крок – законопроєкт буде направлено на ратифікацію Верховною Радою України", - зазначив Шмигаль.

Після ратифікації парламентами країн Угода набере чинності через 2 місяці після отримання підтвердження про завершення внутрішньодержавних процедур останньою із сторін.

У Мінекономіки пояснили, що Угода створює додаткові можливості для розвитку торговельних зв’язків завдяки преференційним умовам доступу до ринків товарів та послуг обох країн, забезпеченню більшої прозорості в питаннях регулювання, зниженню операційних витрат бізнесу через усунення бар’єрів в торгівлі та, у підсумку, підвищенню ефективності розвитку національних економік.

За словами міністра економіки Юлії Свириденко, угода про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною відкриє нові можливості для безмитної або частково безмитної торгівлі між країнами, зокрема, спростить логістику, адже це важлива умова для роботи українського бізнесу під час війни, а також сприятиме залученню взаємних інвестицій.

"Сподіваємось на підтримку депутатів щодо схвалення законопроєкту та завершення процесу лібералізації торгівлі між Україною і Турецькою Республікою", - зазначила очільниця Мінекономіки.

Що передбачає Угода про вільну торгівлю

За поясненням Мінекономіки, Угода про вільну торгівлю передбачає, зокрема, скасування Туреччиною ввізного мита для близько 93,4% промислових товарів та 7,6% сільськогосподарських товарів. Після закінчення дії перехідних періодів 3-7 років Туреччиною буде скасовано ввізні мита ще для 1,5% промислових товарів та для 28,5% сільськогосподарських товарів.

Україна зі свого боку скасує ввізні мита для близько 56% промислових товарів та 11,5% сільськогосподарських товарів. Після закінчення дії перехідних періодів (2-5 років для промислових товарів, 2-10 років для сільськогосподарських товарів) Україною буде скасовано ввізні мита ще для 43,2% промислових товарів та для 53,7% сільськогосподарських товарів.

Загалом, положення Угоди охоплюють торгівлю товарами та послугами, застосування положень Конвенції Пан-Євро-Мед для визначення походження товарів, права інтелектуальної власності, застосовування санітарних та фітосанітарних заходів, скасування технічних бар'єрів у торгівлі, е-комерцію, митне співробітництво, комерційну присутність підприємств, а також застосування захисних заходів.

Нагадаємо, обсяг торгівлі між Туреччиною та Україною вийшов на максимальний історичний рівень. Так, станом на середину грудня 2023 року, обсяг торгівлі між двома країнами досяг рекордних 8 мільярдів доларів.

Угода про вільну торгівлю між Туреччиною та Україною

Переговори про підписання угоди про зону вільної торгівлі між Туреччиною та Україною тривали понад 10 років. Це нарешті сталося 3 лютого 2022 року, на зустрічі у Києві президента України Володимира Зеленського та президента Туреччини Реджепа Ердогана.

Влітку 2023 року міністр економіки Юлія Свириденко повідомила, що в Україні все готово для того, щоб ратифікувати Угоду про зону вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною і Туреччиною, яка була підписана ще 3 лютого 2022 року.

За її словами, Туреччина вже довгий час є важливим торговельним партнером України в регіоні. У 2022 році обсяг торгівлі між двома країнами досяг $6,30 млрд, і співпраця в цьому напрямку дуже цінується. Тому дана угода відкриває перспективи для українського бізнесу та створює нові можливості для турецьких партнерів в Україні.