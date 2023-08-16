Між Україною та Північною Македонією запрацювала зона вільної торгівлі

На засіданні уряду було ухвалено постанову, яка вносить зміни до процедури митного оформлення товарів, які підлягають ліцензуванню в контексті Республіки Північна Македонія в рамках Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та цією країною.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Ухвалений документ запускає дію оновленої угоди про вільну торгівлю між Україною та Північною Македонією, яка була ратифікована навесні цього року. Важливим досягненням для України, що випливає з цієї угоди, є включення Північної Македонії до Регіональної конвенції Пан-Євро-Мед, яка установлює єдині правила походження товарів, а також отримання Сертифікату з перевезення товару EUR.1. Цей сертифікат підтверджує статус преференційного походження товарів та має важливе значення для торгівлі між обома країнами.

Прийнята постанова змінює процедуру митного оформлення сільськогосподарських товарів.

"Крім того, українські аграрії отримають більший доступ до загальних європейських ринків, оскільки отримали змогу використовувати компоненти продуктів, вироблених в Північній Македонії, для продукції, яка продаватиметься в ЄС", - зазначив заступник міністра економіки України – торговий представник України Тарас Качка.

Запровадження вільної торгівлі з Північною Македонією значно зміцнює позиції українських виробників у європейських та глобальних ланцюгах доданої вартості.

В уряді пояснили, що тепер суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності не треба отримувати ліцензії на імпорт товарів із Республіки Північна Македонія в межах встановленої тарифної квоти. Розподіл таких квот, згідно угоди, буде здійснюватися митними органами за принципом "перший прийшов - перший обслуговується".

У жовтні минулого року представник України та Північної Македонії підписали оновлений додаток до угоди про вільну торгівлю між країнами. Оновлена угода інтегрує ринки України та Північної Македонії з ринками ЄС, Туреччини, Молдови, Грузії, Норвегії, Швейцарії та Ізраїлю через спільну систему правил походження Пан-Євро-Мед.

Окрім цього, Україна та Північна Македонія домовилися про впровадження режиму "транспортного безвізу". Це означає, що дозволи на двосторонні та транзитні перевезення для транспортних засобів стандарту Євро-3 і вище будуть скасовані.