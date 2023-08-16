Между Украиной и Северной Македонией заработала зона свободной торговли

На заседании правительства было принято постановление, вносящее изменения в процедуру таможенного оформления товаров, подлежащих лицензированию в контексте Республики Северная Македония в рамках Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и этой страной.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Принятый документ запускает действие обновленного соглашения о свободной торговле между Украиной и Северной Македонией, которое было ратифицировано весной этого года. Важным достижением для Украины, вытекающим из этого соглашения, является включение Северной Македонии в Региональную конвенцию Пан-Евро-Мед, устанавливающую единые правила происхождения товаров, а также получение Сертификата по перевозке товара EUR.1. Этот сертификат подтверждает статус преференциального происхождения товаров и имеет важное значение для торговли между двумя странами.

Принятое постановление изменяет процедуру таможенного оформления сельскохозяйственных товаров.

"Кроме того, украинские аграрии получат больший доступ к общим европейским рынкам, поскольку получили возможность использовать компоненты продуктов, производимых в Северной Македонии, для продукции, которая будет продаваться в ЕС", - отметил замминистра экономики Украины – торговый представитель Украины Тарас Качка.

Внедрение свободной торговли с Северной Македонией значительно укрепляет позиции украинских производителей в европейских и глобальных цепях добавленной стоимости.

В правительстве пояснили, что в настоящее время субъектам внешнеэкономической деятельности не нужно получать лицензии на импорт товаров из Республики Северная Македония в пределах установленной тарифной квоты. Распределение таких квот, согласно соглашению, будет осуществляться таможенными органами по принципу "первый пришел – первый обслуживается".

В октябре прошлого года представитель Украины и Северной Македонии подписали обновленное приложение к соглашению о свободной торговле между странами. Обновленное соглашение интегрирует рынки Украины и Северной Македонии с рынками ЕС, Турции, Молдовы, Грузии, Норвегии, Швейцарии и Израиля через систему правил происхождения Пан-Евро-Мед.

Кроме того, Украина и Северная Македония договорились о введении режима "транспортного безвиза". Это означает, что разрешения на двусторонние и транзитные перевозки для транспортных средств стандарта Евро-3 и выше будут отменены.