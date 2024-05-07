Кабмин поддержал ратификацию Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией

7 мая на заседании Кабинета министров Украины был одобрен законопроект о ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турецкой Республикой.

Об этом сообщили премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Министерство экономики Украины.

Отмечается, что сегодняшнее решение создает основания для завершения внутригосударственных процедур по вступлению в силу настоящего Соглашения.

"Следующий шаг – законопроект будет направлен на ратификацию Верховной Радой Украины", – отметил Шмыгаль.

После ратификации парламентами стран Соглашение вступит в силу через 2 месяца после получения подтверждения завершения внутригосударственных процедур последней из сторон.

В Минэкономики пояснили, что Соглашение создает дополнительные возможности для развития торговых связей благодаря преференциальным условиям доступа к рынкам товаров и услуг обеих стран, обеспечению большей прозрачности в вопросах регулирования, снижению операционных расходов бизнеса из-за устранения барьеров в торговле и, в итоге, повышению эффективности развития национальных экономик.

По словам министра экономики Юлии Свириденко, соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией откроет новые возможности для беспошлинной или частично беспошлинной торговли между странами, в частности упростит логистику, ведь это важное условие для работы украинского бизнеса во время войны, а также будет способствовать привлечению взаимных инвестиций.

"Надеемся на поддержку депутатов по одобрению законопроекта и завершению процесса либерализации торговли между Украиной и Турецкой Республикой", - отметила глава Минэкономики.

Что предусматривает Соглашение о свободной торговле

Согласно объяснению Минэкономики, Соглашение о свободной торговле предусматривает, в частности, отмену Турцией ввозных пошлин на около 93,4% промышленных товаров и 7,6% сельскохозяйственных товаров. По окончании действия переходных периодов 3-7 лет Турцией будут отменены ввозные пошлины еще для 1,5% промышленных товаров и 28,5% сельскохозяйственных товаров.

Украина со своей стороны отменит ввозные пошлины на около 56% промышленных товаров и 11,5% сельскохозяйственных товаров. После окончания действия переходных периодов (2-5 лет для промышленных товаров, 2-10 лет для сельскохозяйственных товаров) Украиной будут отменены ввозные пошлины еще для 43,2% промышленных товаров и 53,7% сельскохозяйственных товаров.

В общем, положения Соглашения охватывают торговлю товарами и услугами, применение положений Конвенции Пан-Евро-Мед для определения происхождения товаров, права интеллектуальной собственности, применение санитарных и фитосанитарных мер, отмену технических барьеров в торговле, е-коммерцию, таможенное сотрудничество, коммерческое присутствие предприятий, а также применение защитных мер.

Напомним, объем торговли между Турцией и Украиной вышел на максимальный исторический уровень. Так, по состоянию на середину декабря 2023 года объем торговли между двумя странами достиг рекордных 8 миллиардов долларов.

Соглашение о свободной торговле между Турцией и Украиной

Переговоры о подписании соглашения о зоне свободной торговли между Турцией и Украиной продолжались более 10 лет. Это, наконец, произошло 3 февраля 2022 года, на встрече в Киеве президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Эрдогана.

Летом 2023 года министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что в Украине все готово для того, чтобы ратифицировать Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Турцией, которое было подписано еще 3 февраля 2022 года.

По ее словам, Турция уже долгое время является важным торговым партнером Украины в регионе. В 2022 году объем торговли между двумя странами достиг $6,30 млрд, и сотрудничество в этом направлении очень ценится. Поэтому соглашение открывает перспективы для украинского бизнеса и создает новые возможности для турецких партнеров в Украине.