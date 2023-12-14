Объем торговли между Турцией и Украиной вышел на максимальный исторический уровень

Объем торговли между Украиной и Турцией с начала войны достиг рекордных $8 млрд. Несмотря на войну, турецкие инвесторы не только не уходят из Украины, но и дальше реализуют в ней свои проекты.

Об этом рассказал председатель правления турецко-украинской бизнес-ассоциации Бурак Пехливан.

Он отметил, что торговля между двумя странами в 2023 году достигла наивысшего уровня – $8 млрд. Из них $3 млрд составил экспорт.

"Надеюсь, когда вступит в действие Соглашение о свободной торговле между Турцией и Украиной, которое было подписано во время визита нашего президента в Украину 3 февраля 2022 года, за три недели до войны, но ратификация которого была отложена в парламентах из-за войны, объем торговли между двумя странами превысит $10 млрд", – добавил Пехливан.

Кроме того, по словам председателя правления ассоциации, экономики Украины и Турции, не являются конкурентными, а наоборот - взаимодополняют друг друга.

"Хотя в результате экономика Украины сократилась на 30%, а объем ее внешней торговли уменьшился на треть, в этом году мы бьем очередной рекорд экспорта. Сегодня Турция вошла в тройку лидеров в Украине как по показателям экспорта, так и импорта", - сказал Пехливан.

Также он напомнил, что турецкая строительная компания Onur Group является одним из крупнейших иностранных инвесторов в Украине, имеющих около 5 тыс. сотрудников.

"Это крупнейший инвестор страны в сфере строительства. Его текущие инвестиции превышают 200 млн долл. И это инвестиции не только в строительство, а всего в восемь отраслей. Эта группа настолько верит в будущее страны, что инвестирование продолжается в восьми разных секторах одновременно", - сказал он.

Значительная часть инвестиций турецкого бизнеса приходится на сферу возобновляемой энергетики. В этой сфере, в частности, работают турецкие компании Güris, Exim Holding и Pekingtas Energy.

Соглашение о свободной торговле между Турцией и Украиной

Переговоры о подписании соглашения о зоне свободной торговли между Турцией и Украиной длились более 10 лет. Это, наконец, произошло 3 февраля 2022 года, на встрече в Киеве президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Эрдогана.

Летом 2023 года министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что в Украине все готово для того, чтобы ратифицировать Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Турцией, которое было подписано еще 3 февраля 2022 года.

По ее словам, Турция уже долгое время является важным торговым партнером Украины в регионе. В 2022 году объем торговли между двумя странами достиг $6,30 млрд, и сотрудничество в этом направлении очень ценится. Поэтому соглашение открывает перспективы для украинского бизнеса и создает новые возможности для турецких партнеров в Украине.