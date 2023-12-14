Обсяг торгівлі між Туреччиною та Україною вийшов на максимальний історичний рівень

Обсяг торгівлі між Україною та Туреччиною від початку війни досяг рекордних $8 млрд. Незважаючи на війну, турецькі інвестори не тільки не йдуть з України, а й надалі реалізовують в ній свої проєкти.

Про це розповів голова правління турецько-української бізнес-асоціації Бурак Пехліван.

Він зазначив, що торгівля між двома країнами у 2023 році досягла найвищого рівня - $8 млрд. З них $3 млрд становив експорт.

"Сподіваюся, коли вступить у дію Угода про вільну торгівлю між Туреччиною та Україною, яка була підписана під час візиту нашого президента в Україну 3 лютого 2022 року, за три тижні до війни, але ратифікацію якої було відкладено в парламентах через війну, обсяг торгівлі між двома країнами перевищить $10 млрд", – додав Пехліван.

Крім того, за словами голови правління асоціації, економіки України та Туреччини не є конкурентними, а навпаки - взаємодоповнюють одна одну.

"Хоча через війну економіка України скоротилася на 30%, а обсяг її зовнішньої торгівлі зменшився на третину, цьогоріч ми б’ємо черговий рекорд експорту. Сьогодні Туреччина увійшла до трійки лідерів в Україні як за показниками експорту, так й імпорту", - сказав Пехліван.

Також він нагадав, що турецька будівельна компанія Onur Group є одним із найбільших іноземних інвесторів в Україні, що має близько 5 тис. співробітників.

"Це найбільший інвестор країни у сфері будівництва. Його поточні інвестиції перевищують 200 млн дол. І ці інвестиції не лише в будівництво, а загалом у вісім галузей. Ця група настільки вірить у майбутнє країни, що інвестування триває у восьми різних секторах одночасно", - сказав він.

Значна частина інвестицій турецького бізнесу в Україні припадає на сферу відновлюваної енергетики. У цій сфері, зокрема, працюють турецькі компанії Güriş, Exim Holding і Pekingtaş Energy.

Угода про вільну торгівлю між Туреччиною та Україною

Переговори про підписання угоди про зону вільної торгівлі між Туреччиною та Україною тривали понад 10 років. Це нарешті сталося 3 лютого 2022 року, на зустрічі у Києві президента України Володимира Зеленського та президента Туреччини Реджепа Ердогана.

Влітку 2023 року міністр економіки Юлія Свириденко повідомила, що в Україні все готово для того, щоб ратифікувати Угоду про зону вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною і Туреччиною, яка була підписана ще 3 лютого 2022 року.

За її словами, Туреччина вже довгий час є важливим торговельним партнером України в регіоні. У 2022 році обсяг торгівлі між двома країнами досяг $6,30 млрд, і співпраця в цьому напрямку дуже цінується. Тому дана угода відкриває перспективи для українського бізнесу та створює нові можливості для турецьких партнерів в Україні.