Украина работает над зоной свободной торговли с Аргентиной и Чили

Украина планирует развивать стратегические партнерства со странами Латинской Америки, ведь это немалый рынок, интересный украинским производителям.

Об этом заявила первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Чилийский бизнес заинтересован в инвестициях в Украину

По словам главы Минэкономики, чилийский бизнес заинтересован в инвестициях в Украину.

"Главные сферы, интересные партнерам – добыча, особенно сотрудничество в разрезе критических материалов, аграрный сектор, перерабатывающая промышленность, диджитализация. Кроме того, Чили имеет хорошие примеры государственно-частного партнерства и готова делиться этим опытом с Украиной. Как и готово к созданию совместных предприятий ", – отметила Свириденко.

Она добавила, что чилийские компании присоединятся к Ukraine Recovery Conference в Берлине, а некоторые уже готовят конкретные проекты и предложения.

Стороны договорились об углублении сотрудничества на уровне торговых палат Украины и Чили, а также инвестиционных агентств обеих стран.

Также на повестке дня были вопросы работы над Соглашением о свободной торговли между Украиной и Чили, улучшение логистики для экспорта и поддержки украинской энергетической инфраструктуры на фоне системных российских обстрелов.

Украина предлагает Аргентине свободную торговлю

Как отметила Свириденко в соцсети X по итогам встречи с министром экономики Аргентины Луисом Капуто, между странами много общего: от структур экономики до подходов к организации управления.

"Эта страна - лидер стратегически важного для нас региона Латинской Америки, поэтому усиление присутствия Украины в повестке дня - вклад как в развитие бизнес-связей, так и проектов безопасности", - резюмировала Свириденко.

Она напомнила, что Аргентина выделила Украине 16 пакетов гуманитарной помощи на $600 тыс. и сейчас в стране проживает до полумиллиона украинцев.

"Знаем, что уже есть интерес компаний по фармацевтическому, агросекторам, перерабатывающей промышленности, которые хотят углублять сотрудничество с Украиной. Способствовать этому может и соглашение о свободной торговле с Аргентиной, над которым мы сейчас работаем. Сотрудничество с Аргентиной выходит на качественно новый уровень", – подчеркнула Свириденко.

Напомним, Украина и Бразилия планируют интенсифицировать экономическое сотрудничество и увеличить товарооборот между странами.

Украина разработала Стратегию развития отношений со странами Латинской Америки и Карибского бассейна

Министерство иностранных дел Украины разработало Стратегию развития отношений Украины и Латинской Америки и Карибского бассейна.

Она рассчитана на пять лет.

"Стратегия — это документ стратегического планирования, направленный на выведение политических, торговых, экономических, культурных, гуманитарных и других сфер сотрудничества на новый качественный уровень. Она определяет основные направления деятельности Украины в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна в условиях противодействия агрессии РФ, необходимости обеспечения поддержки с целью восстановления справедливого мира в нашем государстве и послевоенного восстановления", - подчеркнул глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.