UNDP и Минэкономики усиливают партнерство в сфере устойчивого развития и экономического роста

Министерство экономики Украины и Программа развития ООН (UNDP) в Украине подписали Меморандум о сотрудничестве, чтобы усилить партнерство по содействию устойчивому развитию и экономическому росту в Украине.

Об этом сообщило Минэкономики Украины.

Отмечается, что UNDP как одно из агентств в системе Организации Объединенных Наций работает над достижением Целей устойчивого развития, преодолением бедности, содействием гендерному равенству и поддержанию эффективного управления.

Партнерство с Министерством экономики Украины направлено на усиление деятельности в сфере устойчивого развития в Украине с учетом национальных приоритетов государства и одновременно с максимизацией экспертизы и ресурсов обеих сторон.

О чем идет речь в Меморандуме

Меморандум охватывает широкий спектр направлений партнерства, в частности:

Содействие устойчивому, инклюзивному и устойчивому экономическому росту путем продвижения таких устойчивых бизнес-моделей, как циклическая экономика и экономика совместного использования и социальное предпринимательство.

Содействие публично-частному диалогу на всех уровнях и построению межсекторальных партнерств для устойчивого обновления экономики.

Поддержка создания благоприятных условий для привлечения инвестиций, кредитования предприятий микро-, малого и среднего бизнеса, в частности возглавляемых ветеранами, внутренне перемещенными лицами, людьми с инвалидностью, женщинами, молодежью и т.д.

Развитие человеческого капитала для экономического роста и обеспечения устойчивого процесса обновления.

Развитие рынка труда через целевые инициативы и политики, направленные на равный доступ к возможностям трудоустройства для уязвимых групп, включая людей с инвалидностью и молодежью.

Внедрение стандартов ответственного бизнеса и содействие развитию частного сектора в соответствии с политиками корпоративного устойчивости ЕС для повышения его конкурентоспособности на международных рынках.

Поддержка восстановления и улучшения доступа к финансированию, базовой инфраструктуре, рабочим помещениям и услугам для бизнеса, особенно микро-, малого и среднего.

Укрепление внутренней возможности, внешней координации и финансового структурирования в Министерстве экономики для эффективного выполнения своих полномочий.

Поддержка Министерства в усилении координации противоминной деятельности в рамках Межведомственной рабочей группы по гуманитарному разминированию под председательством Первого вице-премьер-министра – Министра экономики.

Изучение технологических достижений и инновационных практик, способствующих стратегическим приоритетам развития для экономического восстановления и развития.

Первый вице-премьер-министр – Министр экономики – Юлия Свириденко при подписании Меморандума отметила, что подписание меморандума будет способствовать развитию бизнес-среды, поддержке малого и среднего бизнеса и усилиям Правительства по гуманитарному разминированию.

Она рассказала, что документ предусматривает широкое сотрудничество во многих сферах, в частности, развитие частного сектора в регионах, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, кредитование предприятий микро-, малого и среднего бизнеса. Очень важна в этом контексте поддержка восстановления и улучшения доступа к финансированию, базовой инфраструктуре, рабочим помещениям и услугам для бизнеса.

"Кроме того, среди важных составляющих есть также содействие развитию рынка труда, внедрению инновационных практик и, конечно же, усилению координации противоминной деятельности", — отметила Свириденко.