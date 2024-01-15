Минэнерго и ПРООН объявили о начале сотрудничества в направлении восстановления украинского энергосектора

Новая программа сотрудничества "Build back greener" направлена на восстановление украинского децентрализованного энергосектора и ускорение "зеленого" перехода.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.

Презентация программы "Build back greener" состоялась во время встречи министра энергетики Украины Германа Галущенко с руководством Программы развития ООН (UNDP).

Глава Минэнерго выразил благодарность ПРООН за помощь украинскому энергосектору и участие организации в проектах, позволяющих усиливать устойчивость энергосистемы.

"Мы очень ценим сотрудничество с ПРООН. Ее эффективность подтверждают реализованные проекты – уже установлены высоковольтные трансформаторы, а также переданы газовые турбины от наших японских партнеров. Это важные составляющие усиления нашей энергетической безопасности и устойчивости энергосистемы", – подчеркнул Герман Галущенко.

В министерстве отмечают, что новая программа сотрудничества предусматривает кратко- и долгосрочные проекты "зеленой" трансформации энергетического сектора. А именно – реконструкцию подстанций высокого и среднего напряжения, укрепление устойчивости критической муниципальной инфраструктуры благодаря децентрализации генерации, децентрализованную модель производства "зеленой" энергии, повышение энергоэффективности в общественных зданиях.

По словам главы Минэнерго, наращивание мощностей распределенной генерации играет важную роль в подготовке к следующей зиме.

В ходе встречи также обсуждались направления сотрудничества по увеличению доли возобновляемых источников энергии.

Ранее сообщалось, что Япония собирается передать Украине партию оборудования, которое обеспечит энергоснабжение более 6 млн украинцев. Это оборудование включает в себя 7 высоковольтных автотрансформаторов и 5 газовых турбин, которое должно обеспечить энергией в том числе районы, в которых РФ прицельными ударами повредила энергетическую инфраструктуру.

Добавим, что автотрансформаторы были закуплены на средства ЕБРР, а благодаря усилиям Японии и Программы развития ООН Украины это крупногабаритное энергетическое оборудование будет доставлено в Украину.