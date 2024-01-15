Міненерго і ПРООН оголосили про початок співпраці в напрямку відбудови українського енергосектору

Нова програма співпраці "Build back greener" спрямована на відбудову українського децентралізованого енергосектору та прискорення "зеленого" переходу.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики України.

Зазначається, що презентація програми "Build back greener" відбулася під час зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенко з керівництвом Програми розвитку ООН (UNDP).

Очільник Міненерго висловив подяку ПРООН за допомогу українському енергосектору та участь організації в проєктах, що дозволяють посилювати стійкість енергосистеми.

"Ми дуже цінуємо співпрацю з ПРООН. Її ефективність підтверджують реалізовані проєкти - уже встановлені високовольтні трансформатори, а також передані газові турбіни від наших японських партнерів. Це важливі складові посилення нашої енергетичної безпеки і стійкості енергосистеми", - підкреслив Герман Галущенко.

У міністерстві зазначають, що нова програма співпраці передбачає коротко- та довгострокові проєкти "зеленої" трансформації енергетичного сектору. А саме - реконструкцію підстанцій високої та середньої напруги, зміцнення стійкості критичної муніципальної інфраструктури завдяки децентралізації генерації, децентралізовану модель виробництва "зеленої" енергії, підвищення енергоефективності в громадських будівлях.

За словами голови Міненерго, нарощування потужностей розподіленої генерації відіграє важливу роль у підготовці до наступної зими.

Під час зустрічі також обговорювалися напрямки співпраці у збільшенні частки відновлюваних джерел енергії.

Раніше повідомлялося, що Японія збирається передати Україні партію обладнання, яке забезпечить енергопостачання для понад 6 млн українців. Це обладнання включає 7 високовольтних автотрансформаторів і 5 газових турбін, яке повинно забезпечити енергією в тому числі райони, в яких РФ прицільними ударами пошкодила енергетичну інфраструктуру.

Додамо, що автотрансформатори були закуплені за кошти ЄБРР, а завдяки зусиллям Японії та Програми розвитку ООН України це великогабаритне енергетичне обладнання буде доставлене в Україну.