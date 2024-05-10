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UNDP та Мінекономіки посилюють партнерство у сфері сталого розвитку та економічного зростання
Міністерство економіки України та Програма розвитку ООН (UNDP) в Україні підписали Меморандум про співпрацю, аби посилити партнерство у сприянні сталому розвитку та економічному зростанню в Україні.
Про це повідомило Мінекономіки України.
Зазначається, що UNDP, як одна з агенцій у системі Організації Об’єднаних Націй, працює над досягненням Цілей сталого розвитку, подоланням бідності, сприянням гендерній рівності та підтримці ефективного врядування.
Партнерство з Міністерством економіки України спрямоване на посилення діяльності у сфері сталого розвитку в Україні, з врахування національних пріоритетів держави та водночас із максимізацією експертизи та ресурсів обох сторін.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Про що йдеться в Меморандумі
Меморандум охоплює широкий спектр напрямків партнерства, зокрема:
- Сприяння стійкому, інклюзивному та сталому економічному зростанню шляхом просування таких стійких бізнес-моделей, як циклічна економіка та економіка спільного використання та соціальне підприємництво.
- Сприяння публічно-приватному діалогу на всіх рівнях та побудові міжсекторальних партнерств задля сталого відновлення економіки.
- Підтримка створення сприятливих умов для залучення інвестицій, кредитування підприємств мікро-, малого та середнього бізнесу, зокрема того, який очолюють ветерани, внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, жінки, молодь тощо.
- Розвиток людського капіталу для економічного зростання та забезпечення сталого процесу відновлення.
- Розвиток ринку праці через цільові ініціативи та політики, спрямовані на рівний доступ до можливостей працевлаштування для вразливих груп, зокрема людей з інвалідністю та молоді.
- Впровадження стандартів відповідального бізнесу та сприяння розвитку приватного сектору відповідно до політик корпоративної сталості ЄС для підвищення його конкурентоспроможності на міжнародних ринках.
- Підтримка відбудови та покращення доступу до фінансування, базової інфраструктури, робочих приміщень та послуг для бізнесу, особливо мікро-, малого та середнього.
- Зміцнення внутрішньої спроможності, зовнішньої координації та фінансового структурування в Міністерстві економіки для ефективного виконання своїх повноважень.
- Підтримка Міністерства у посиленні координації протимінної діяльності в межах Міжвідомчої робочої групи з питань гуманітарного розмінування під головуванням Першого віце-прем’єр-міністра – Міністра економіки.
- Вивчення технологічних досягнень та інноваційних практик, які можуть сприяти стратегічним пріоритетам розвитку для економічного відновлення та розвитку.
Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки – Юлія Свириденко під час підписання Меморандуму зазначила, що підписання меморандуму сприятиме розвитку бізнес-середовища, підтримці малого і середнього бізнесу й зусиллям Уряду із гуманітарного розмінування.
Вона розповіла, що документ передбачає широку співпрацю у багатьох сферах, зокрема розвитку приватного сектору у регіонах, створенню сприятливих умов для залучення інвестицій, кредитування підприємств мікро-, малого та середнього бізнесу. Дуже важлива у цьому контексті — підтримка відбудови та покращення доступу до фінансування, базової інфраструктури, робочих приміщень та послуг для бізнесу.
"Крім того, серед важливих складових є також сприяння розвитку ринку праці, впровадження інноваційних практик і, звісно ж посилення координації протимінної діяльності", — зазначила Свириденко.