На Одещині запобігли диверсії на залізниці

На Одещині чергова по переїзді ліквідувала пожежу на релейній шафі, коли по колії проїжджав вантажний поїзд. Справою тепер займаються правоохоронці.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, на Одещині чергова на переїзді помітила займання релейної шафи. Залізнична миттєво зреагувала та за допомогою вогнегасника ліквідувала пожежу. У цей час по колії проїжджав вантажний поїзд.

За повідомленням, це був навмисний підпал залізничного об’єкта сторонніми особами.

За викликом чергової за 6 хвилин прибули працівники дистанційної сигналізації та зв'язку, які, оглянувши місце події, підтвердили, що роботу пристрою вдалося зберегти. Рух залізницею не припинявся.

Як повідомляється, про подію було повідомлено Нацполіції, СБУ та інші відповідальні органи.

Нагадаємо, АТ "Укрзалізниця" за січень-квітень 2024 року перевезла рекордну за час повномасштабного вторгнення кількість вантажів на експорт - 30,4 млн тонн, що на 48,8% більше аналогічного періоду минулого року.

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